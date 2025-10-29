  • Спортс
  • Тамбиев об 1:6 с «Салаватом»: «В каждом матче у «Адмирала» находятся игроки, которые не выполняют задание по каким‑то причинам. Доносится, разжевывается, но увы»


Тамбиев об 1:6 с «Салаватом»: «В каждом матче у «Адмирала» находятся игроки, которые не выполняют задание по каким‑то причинам. Доносится, разжевывается, но увы»

Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от «Салавата Юлаева» (1:6).

– У нас мало что получилось. И какое‑то фатальное невезение, три гола пропустили с рикошетов. И мы во многих моментах были не похожи сами на себя.

У вас были моменты и с браком в игре. Почему «Адмирал» играет только отрезками?

– Доносится, разжевывается, но увы. В каждом матче у нас находятся игроки, которые не выполняют задание по каким‑то причинам. Или не хотят выполнять, или теряют концентрацию. Что‑то где‑то индивидуально бывает, что допускаем грубые ошибки. Идет невыполнение того, что от них просят. Мы это видим. Но пока мы не можем достучаться до хоккеистов.

У вас есть вопросы к своему голкиперу Адаму Гуске?

– Я же не тренер по голкиперам. Ну, тренер вратарей решил его поменять. Надо было что‑то сделать, встряхнуть команду. Не шла игра у Гуски, это было видно, – сказал главный тренер «Адмирала». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
