Заварухин о победе над «Металлургом»: «Начало – «черт побери». «Автомобилист» вытащил тяжелый матч, проявил хоккейно‑мужицкий характер»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Николай Заварухин поделился мнением после победы над «Металлургом».

«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и победил 5:3 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина, сравняв счет в серии – 2-2.

– Начало с нашей стороны было прям «черт побери». Соперник был быстрее, забил хорошие голы. А мы там недоработали.

Здорово, что верили до конца, проявили хоккейно‑мужицкий характер. Вытащили тяжелую игру против сильной команды.

Идем дальше, и главное – восстановиться, чтобы возвратились эмоции. Едем в Магнитогорск на тяжелый матч против очень быстрой команды, которая создает много моментов. Где‑то нам приходится больше обороняться.

Но в этом матче мы сами могли забить много голов. Особенно во втором периоде было много выходов в ноль, но мы не реализовали.

Спасибо болельщикам за атмосферу, которая гнала нас вперед. Особенно когда мы проигрывали, поддержка ощущалась. Многим болельщикам понравился остроатакующий хоккей, причем оборона тоже была.

Тренерам тяжелее находиться в такой обстановке. Но мы очень рады, что победили, и что парни верили до самого конца.

– В этом плей‑офф, когда вы первыми пропускали, то всегда проигрывали. Что удалось изменить теперь?

– Мы не меняли какой‑то рисунок.

Хотели играть больше с шайбой, но в начале матча это не получалось. Соперник нас везде накрывал, был быстрее.

Мы переломили ход игры, забили голы, и это дало ребятам уверенность. Мы вытащили тяжелый матч, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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4 комментария
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Тролит самолётные ноги)
+8
0
+8
Дааа… это триллер
+6
0
+6
А можно в полуфинале будет играть Атомобилист, а на прессухи ходить Ротенберг? Я даже не знаю что скучнее, хоккей Локомотива или прессухи Заварухина.
+7
-3
+4
Молодцы, Команда! С заслуженной победой! Браво, АВТО!!!
+3
0
+3
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