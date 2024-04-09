Заварухин о победе над «Металлургом»: «Начало – «черт побери». «Автомобилист» вытащил тяжелый матч, проявил хоккейно‑мужицкий характер»
Николай Заварухин поделился мнением после победы над «Металлургом».
«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и победил 5:3 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина, сравняв счет в серии – 2-2.
– Начало с нашей стороны было прям «черт побери». Соперник был быстрее, забил хорошие голы. А мы там недоработали.
Здорово, что верили до конца, проявили хоккейно‑мужицкий характер. Вытащили тяжелую игру против сильной команды.
Идем дальше, и главное – восстановиться, чтобы возвратились эмоции. Едем в Магнитогорск на тяжелый матч против очень быстрой команды, которая создает много моментов. Где‑то нам приходится больше обороняться.
Но в этом матче мы сами могли забить много голов. Особенно во втором периоде было много выходов в ноль, но мы не реализовали.
Спасибо болельщикам за атмосферу, которая гнала нас вперед. Особенно когда мы проигрывали, поддержка ощущалась. Многим болельщикам понравился остроатакующий хоккей, причем оборона тоже была.
Тренерам тяжелее находиться в такой обстановке. Но мы очень рады, что победили, и что парни верили до самого конца.
– В этом плей‑офф, когда вы первыми пропускали, то всегда проигрывали. Что удалось изменить теперь?
– Мы не меняли какой‑то рисунок.
Хотели играть больше с шайбой, но в начале матча это не получалось. Соперник нас везде накрывал, был быстрее.
Мы переломили ход игры, забили голы, и это дало ребятам уверенность. Мы вытащили тяжелый матч, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.