  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буцаев о пяти поражениях «Сибири» подряд: «Не скажу, что все эти матчи мы проиграли безвольно. Где‑то набирали очки, проигрывая по буллитам. Пока не можем играть целостно все 60 минут»
0

Буцаев о пяти поражениях «Сибири» подряд: «Не скажу, что все эти матчи мы проиграли безвольно. Где‑то набирали очки, проигрывая по буллитам. Пока не можем играть целостно все 60 минут»

Вячеслав Буцаев высказался о серии поражений «Сибири».

Команда из Новосибирска проиграла СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 2:3. 

– Неоднозначный матч в плане нашей самоотдачи, игре. Давать сопернику столько преимущества, игре в большинстве… Где‑то нагрузка легла, ушел игровой ритм. Начало третьего период – быстрый гол. Предупреждали ребят о правиле первых трех минут. Наверное, потеря концентрации, хотя вышли свежими и отдохнувшими.

Понравилось, что команда боролась до конца. Перешли на игру в три звена, забили второй гол, но не смогли правильно сыграть последнюю минуту, чтобы выпустить шестого полевого игрока. Поэтому не удалось завоевать хотя бы очко.

Пять поражений подряд. В чем видите причину?

– Есть много причин, вопросов. Пока мы не можем играть целостно все 60 минут. Надо продолжать работать, требовать выполнения игровой дисциплины, самоотдачу. Не могу сказать, что все эти матчи мы проиграли безвольно. Где‑то набирали очки, проигрывая по буллитам. Есть нюансы, которые не прощаются такой командой (как СКА) в такой лиге, – сказал главный тренер «Сибири». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoВячеслав Буцаев
logoКХЛ
logoСКА
logoСибирь
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» в единственном матче дня
сегодня, 22:10
Разин о встрече с Тутберидзе: «С ней немного страшно разговаривать. Мы больше с Загитовой поговорили. Могу назвать своим учеником ее папу – Ильназа»
сегодня, 21:28
Ларионов об игре сына против «Сибири»: «С Хайруллиным и Воробьевым у них неплохая «химия». Сегодня эта линия провела хороший матч»
сегодня, 20:59
Разин о 0:4 с «Ак Барсом»: «Бывают дни, когда собака нассала где не нужно, когда не все получается. Вот и у «Металлурга» такой день»
сегодня, 20:42
Ларионов о Голдобине: «Когда начнет правильно тренироваться, тогда будет играть. В СКА нет тех, кто не отрабатывает в обороне, не борется за шайбу. Не вижу его в составе по этой причине»
сегодня, 20:19
Козлов о 6:1 с «Адмиралом»: «Хорошая игра «Салавата» – были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была. Ребята играют друг за друга, если кто ошибся, другой подчищает»
сегодня, 19:54
Разин о 0:4 от «Ак Барса»: «Металлург» на 1-м месте, все нормально. Гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили. Это проблема, но решаемая»
сегодня, 19:28
У «Ак Барса» новый клубный рекорд по числу выигранных матчей подряд в регулярке КХЛ – 11
сегодня, 19:20
У СКА две победы подряд впервые с сентября – над «Сибирью» и «Сочи». Команда Ларионова идет 9-й на Западе
сегодня, 19:07
«Можно следующий вопрос?» Разин о Кузнецове, досматривавшем игру с «Ак Барсом» переодетым
сегодня, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев об Овечкине: «Александр по-прежнему в прекрасной форме. Он еще несколько лет поиграет в НХЛ, а потом вернется в наш чемпионат, возможно»
сегодня, 21:59
Артюхин о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Не было предсезонки, команда образовалась в последний момент, ни руководители, ни тренер не виноваты. Но «Дрэгонс» должны быть в зоне плей-офф»
сегодня, 21:45
Фетисов о кокаине у Ивана Морозова: «Молодец, что признался, но надо было раньше думать головой. Публичные люди должны нести ответственность за свое поведение»
сегодня, 21:20
Гатиятулин о 4:0 с «Металлургом»: «Ак Барс» все 60 минут сыграл с концентрацией. Мы знаем возможности Карпухина, Билялов проявил характер»
сегодня, 20:07
Бабаев подтвердил, что он больше не агент Костина: «На сегодняшний день так будет лучше игроку. Мы с Климом остались в хороших отношениях»
сегодня, 19:44
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Каменский о кокаине у Ивана Морозова: «Дай бог, чтобы все сложилось и он вернулся, у хоккеистов короткая карьера. Морозов нужен «Спартаку»
сегодня, 17:56
Тамбиев об 1:6 с «Салаватом»: «В каждом матче у «Адмирала» находятся игроки, которые не выполняют задание по каким‑то причинам. Доносится, разжевывается, но увы»
сегодня, 17:41
Кравец о 3:4 с «Авангардом»: «Во 2-м и 3-м периодах «Барыс» переиграл соперника и по моментам, и по движению, и по броскам. Надо учиться забивать и не делать нелепых ошибок, все у нас будет хорошо»
сегодня, 16:51
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 16:30Тесты и игры