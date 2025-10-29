Буцаев о пяти поражениях «Сибири» подряд: «Не скажу, что все эти матчи мы проиграли безвольно. Где‑то набирали очки, проигрывая по буллитам. Пока не можем играть целостно все 60 минут»

Вячеслав Буцаев высказался о серии поражений «Сибири».

Команда из Новосибирска проиграла СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

– Неоднозначный матч в плане нашей самоотдачи, игре. Давать сопернику столько преимущества, игре в большинстве… Где‑то нагрузка легла, ушел игровой ритм. Начало третьего период – быстрый гол. Предупреждали ребят о правиле первых трех минут. Наверное, потеря концентрации, хотя вышли свежими и отдохнувшими.

Понравилось, что команда боролась до конца. Перешли на игру в три звена, забили второй гол, но не смогли правильно сыграть последнюю минуту, чтобы выпустить шестого полевого игрока. Поэтому не удалось завоевать хотя бы очко.

– Пять поражений подряд. В чем видите причину?

– Есть много причин, вопросов. Пока мы не можем играть целостно все 60 минут. Надо продолжать работать, требовать выполнения игровой дисциплины, самоотдачу. Не могу сказать, что все эти матчи мы проиграли безвольно. Где‑то набирали очки, проигрывая по буллитам. Есть нюансы, которые не прощаются такой командой (как СКА) в такой лиге, – сказал главный тренер «Сибири ».