Кожевников о серии «Автомобилист» – «Металлург»: «Равные команды показали хороший и агрессивный хоккей, нельзя выделить фаворита. Будем ждать 7 матчей»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал серию «Автомобилиста» против «Металлурга».

Сегодня команда тренера Николая Заварухина победила со счетом 5:3 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии 2-2.

Пятый матч состоится 11 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».

«Это две равные команды. Нельзя выделить фаворита в этой серии. Команды показали хороший и агрессивный хоккей.

Такие матчи – это большое переживание для тренеров, а болельщики получили удовольствие. Будем ждать 7 матчей в этой серии.

Не думаю, что это поражение скажется на игре «Металлурга», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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