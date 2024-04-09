Кожевников о серии «Автомобилист» – «Металлург»: «Равные команды показали хороший и агрессивный хоккей, нельзя выделить фаворита. Будем ждать 7 матчей»
Александр Кожевников прокомментировал серию «Автомобилиста» против «Металлурга».
Сегодня команда тренера Николая Заварухина победила со счетом 5:3 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии 2-2.
Пятый матч состоится 11 апреля в Магнитогорске на домашней площадке «Металлурга».
«Это две равные команды. Нельзя выделить фаворита в этой серии. Команды показали хороший и агрессивный хоккей.
Такие матчи – это большое переживание для тренеров, а болельщики получили удовольствие. Будем ждать 7 матчей в этой серии.
Не думаю, что это поражение скажется на игре «Металлурга», – сказал двукратный олимпийский чемпион.