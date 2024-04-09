Разин об ошибке Гераськина: «Никого расстреливать не буду. Помню, как он с «Авангардом» пас отдал. Теперь «Металлург» в полуфинале. Пусть рискует»

Андрей Разин прокомментировал результативную ошибку Игоря Гераськина.

«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.

Магнитогорцы пропустили решающий гол – четвертый для соперника в игре – на отметке 59:53 в третьем периоде после неточной передачи в зоне «Автомобилиста» и последующей контратаки «2 в 1».

– Ничего не случилось, парень не увидел, начал делать перепас, в последний момент руки пошли. Мы рисковали, хотели выиграть: не проиграть, а выиграть, это разные вещи.

Я поставил ребят, которые весь третий период владели шайбой в чужой зоне, атаковали, создавали много моментов. Нарвались на контратаку, бывает.

Я один раз пошутил с Набоковым – тема закрыта, никого я расстреливать не буду, все живы и здоровы.

– Может ли игрок потерять место в составе за такую ошибку?

– Вот вы в жизни совершали ошибки? Вы живы еще, из состава вас не убрали, приглашают на «Скользкий лед», а там конкуренция большая.

Это такая жизнь, вы что-то ляпнули, вас же не выгнали никуда. Это хоккей, кто-то явно ошибается: вратарь ошибся – гол.

Так звезды сошлись, за семь секунд до конца пропустить гол. С другой стороны, Гераськин, если вспоминать регулярный чемпионат, он одним действием оказал решающий вклад в наше первое место.

Помните вы это? Не помните, а я хорошо помню, когда он в игре с «Авангардом» за 0,1 секунды до конца отдал на пустые ворота Юрову.

Теперь мы боремся в полуфинале. Поэтому Гераськин в порядке, пусть рискует, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.