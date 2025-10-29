Козлов о 6:1 с «Адмиралом»: «Хорошая игра «Салавата» – были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была. Ребята играют друг за друга, если кто ошибся, другой подчищает»

Виктор Козлов высказался о разгроме «Адмирала».

Встреча FONBET Чемпионата КХЛ завершилась со счетом 6:1 в пользу «Салавата Юлаева».

– Хорошая игра с нашей стороны. Понравилась самоотдача, рабочая этика. Что забили столько голов – там были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была на нашей стороне. Но такие игры бывают. Сейчас просто надо сделать выводы, порадоваться немного и готовиться к следующему матчу. Там снова надо много работать, но за счет этого мы и выигрываем.

– Сучков наконец‑то забил, причем два раза. Что мешало ему отличиться до этого? Можно ли сказать, что он прибавил в последних матчах в борьбе?

– Он всегда был в этом хорош. В близком бою, в единоборствах. То, что Егор забил два гола, – я надеюсь, это ему поможет, раскрепостит его. И он дальше будет помогать команде играть на победу.

– То, что у «Салавата Юлаева» много травм, – помогает ли это сплотиться коллективу?

– Я соглашусь с вами. Видно, что ребята сейчас играют друг за друга. Даже если кто ошибся, то другой подчищает. Это хорошее качество, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».