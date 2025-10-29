Ларионов об игре сына против «Сибири»: «С Хайруллиным и Воробьевым у них неплохая «химия». Сегодня эта линия провела хороший матч»
Игорь Ларионов высказался об игре сына в матче с «Сибирью».
Игорь Ларионов-младший сыграл 16 минут за СКА в сегодняшнем матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2) и отметился голевой передачей.
– Ваш сын впервые за две недели вышел на лед, как оцените его игру?
– После травмы на тренировке с подозрением на перелом, когда он принял на себя бросок… К счастью, обошлось. Когда выигрываешь 8:1, не было смысла что-то ломать.
Последние дни он тренировался на фланге с Маратом (Хайруллиным – Спортс’‘) и Воробьевым. Считаю, у них неплохая «химия». Не будем делать выводы, это первая игра в этом сочетании.
Валька (Валентин Зыков – Спортс’‘) вернется, будем смотреть дальнейшие сочетания. Сегодня эта линия провела хороший матч, – сказал главный тренер СКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости