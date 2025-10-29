Ларионов об игре сына против «Сибири»: «С Хайруллиным и Воробьевым у них неплохая «химия». Сегодня эта линия провела хороший матч»

Игорь Ларионов высказался об игре сына в матче с «Сибирью».

Игорь Ларионов-младший сыграл 16 минут за СКА в сегодняшнем матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири » (3:2) и отметился голевой передачей.

– Ваш сын впервые за две недели вышел на лед, как оцените его игру?

– После травмы на тренировке с подозрением на перелом, когда он принял на себя бросок… К счастью, обошлось. Когда выигрываешь 8:1, не было смысла что-то ломать.

Последние дни он тренировался на фланге с Маратом (Хайруллиным – Спортс’‘) и Воробьевым . Считаю, у них неплохая «химия». Не будем делать выводы, это первая игра в этом сочетании.

Валька (Валентин Зыков – Спортс’‘) вернется, будем смотреть дальнейшие сочетания. Сегодня эта линия провела хороший матч, – сказал главный тренер СКА.