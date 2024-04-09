Разин о 3:5 от «Автомобилиста»: «Можно ставить «автобусы», но стиль «Металлурга» приносит результат. Мы рисковали: хотели выиграть»

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Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста».

«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.

Магнитогорцы пропустили решающий гол – четвертый для соперника в игре – на отметке 59:53 в третьем периоде после неточной передачи в зоне «Автомобилиста» и последующей контратаки «2 в 1».

«Пропустили ненужный первый гол, отрезок при счете 3:1 играли плохо. Жизнь продолжается, серия продолжается.

Можно ставить «автобусы» у своих ворот, но наш стиль весь сезон приносит результат, и от него отказываться не хочется, даже в плей-офф.

Мы рисковали: хотели не проиграть, а выиграть.На концовку  я поставил ребят, которые атаковали, создавали моменты, но не получилось», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

9 комментариев
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Андрюша, только не надо превращаться в рому, вели 0-3, какие автобусы счет 4-3,, разбирайте ошибки и готовьтесь к следующему матчу.
+9
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+9
Странные автобусы.За 4 матча по шайбам 12-10 в пользу Авто. Что же у тебя за атака такая хочется спросить,если "оборона" противника забивает больше. Или как это "автобус" отыгрывает гандикап в три шайбы и вырывает победу.Молодая беготня (недалеко от ска ушли)-это еще не атака
+7
0
+7
Целых 5 автобусов с вертикальным взлетом.
+6
0
+6
Брат Ларионова
+3
0
+3
Вот вопрос Разину-"автобус у своих ворот" и чашка, или "свой стиль" ? Что выберет? Я про... критикуемый Ярославль(не автобус конечно, но и не атака).
+2
0
+2
Ответ Sever12
Андрюша, только не надо превращаться в рому, вели 0-3, какие автобусы счет 4-3,, разбирайте ошибки и готовьтесь к следующему матчу.
типичная отмазка что в футболе что в хоккее для беззубой атаки.Зато у нас мол игровой стиль.Помню эти каталки якобы красивый футбол у Краснодара раздражали.
+1
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+1
Чё оскорбление Анисимова не принесли? Уже столько времени прошло
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Луноликий перед интервью позвонил что-ли? Знакомые слова. У него тоже молодежь в атакующей атаке, а у соперников автобус. Пора бы уже и про легионеров задвигать начать
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