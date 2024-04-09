Разин о 3:5 от «Автомобилиста»: «Можно ставить «автобусы», но стиль «Металлурга» приносит результат. Мы рисковали: хотели выиграть»

Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста».

« » проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.

Магнитогорцы пропустили решающий гол – четвертый для соперника в игре – на отметке 59:53 в третьем периоде после неточной передачи в зоне «Автомобилиста» и последующей контратаки «2 в 1».

«Пропустили ненужный первый гол, отрезок при счете 3:1 играли плохо. Жизнь продолжается, серия продолжается.

Можно ставить «автобусы» у своих ворот, но наш стиль весь сезон приносит результат, и от него отказываться не хочется, даже в плей-офф.

Мы рисковали: хотели не проиграть, а выиграть.На концовку я поставил ребят, которые атаковали, создавали моменты, но не получилось», – сказал главный тренер «Металлурга» .