Кравец о 3:4 с «Авангардом»: «Во 2-м и 3-м периодах «Барыс» переиграл соперника и по моментам, и по движению, и по броскам. Надо учиться забивать и не делать нелепых ошибок, все у нас будет хорошо»

Михаил Кравец высказался о поражении «Барыса» от «Авангарда» (3:4).

– После последней игры в Нижнекамске мне показалось, что нужно поменять звенья, создать другие варианты. Думаю, это была ошибка первого периода. Здесь моя вина. Потому что гораздо лучше ребята играли в свих сочетаниях и показали, что играть умеют, достойно проведя второй и третий периоды.

А вот первый получился вялым. Мы сдерживали атаки, но нельзя пропускать, что мы сделали за шесть секунд до перерыва. Ну, а в дальнейшем мы переиграли «Авангард » и по моментам, и по движению, и по броскам. И в концовке могли решить исход матча в свою пользу.

Надо нам учиться забивать и не делать нелепых ошибок в конце периодов. Мы только первый сезон работаем – надеюсь, что ребята будут прибавлять с каждой игрой, и еще вернутся травмированные. Все у нас будет хорошо.

– Как «Барысу» удалось забить два гола за 35 секунд, сделав счет 3:4?

– У нас никто не опустил руки. У команды есть характер. И есть игроки, которые будут биться с первой до последней секунды. А посыл был еще во втором периоде, когда мы по броскам превзошли соперника 16-8, и по голевым моментам 8-4. Чувствовалось, что команда добавила.

Смена за сменой, приходила уверенность, броски по воротам, добивания. И вот мы смогли забить два гола очень хорошо играющему Никите Серебрякову , – сказал главный тренер «Барыса».