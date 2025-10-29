Ларионов о Голдобине: «Когда начнет правильно тренироваться, тогда будет играть. В СКА нет тех, кто не отрабатывает в обороне, не борется за шайбу. Не вижу его в составе по этой причине»

Игорь Ларионов объяснил причины отсутствия Николая Голдобина.

СКА обыграл «Сибирь » (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. Голдобин пропускал встречу.

30‑летний нападающий перешел в СКА летом из «Спартака». Последний раз он играл 22 октября.

– Когда ждать Зыкова и Голдобина?

– С Валькой я разговариваю каждый день, иногда по два раза. С его травмой нельзя форсировать. Решили дать ему возможность полностью восстановиться, ориентировочно еще неделя.

По Голдобину – когда начнет правильно тренироваться, выкладываться, тогда начнет играть. Пока недоволен его отношением к делу.

– Что конкретно вам не нравится в Голдобине?

– Мы не судим игрока по очкам. Очки – хорошая вещь, но вклад в команду – это рабочая этика. Для меня было бы лучше меньше очков, но больше рабочей этики, отдачи. Очки приходят, когда делаешь правильные вещи. У нас нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Я не вижу его в составе только по этой причине.

Талант без труда превращается в ничто. Хочу, чтобы парень это полнял. Ему это все сказано открыто. Я хочу отдачи. Зрители хотят видеть усилие. Но по очкам судить – не мой стиль.

Есть борьба за шайбу, есть желание… Представьте актера, который выходит на сцену, и должен дать спектакль жизни. Вот этого не хватает. Это то, что отделяет суперзвезду от подмастерья. Это тяжелый труд, который нужно делать каждый день, когда не хочется, – сказал главный тренер СКА .