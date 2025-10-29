Гатиятулин о 4:0 с «Металлургом»: «Ак Барс» все 60 минут сыграл с концентрацией. Мы знаем возможности Карпухина, Билялов проявил характер»
Встреча FONBET Чемпионата КХЛ завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ак Барса».
– Все 60 минут мы сыграли с концентрацией. Хорошо действовали в единоборствах. Хорошая командная победа, и огромное спасибо болельщикам.
– Выдающийся матч провел Тимур Билялов. Какое его состояние сейчас? Казалось, что в начале сезона он чувствует себя и физически не очень здорово.
– Наверное, вы знаете, что сразу после прошлого сезона Тимур сделал операцию. У него был длительный период восстановления. Он часть подготовки пропустил. Поэтому такое тоже не проходит бесследно. Он позже начал, но проявил характер. Мы вынуждены относиться к вратарям более бережно, учитывать разные факторы при подготовке и выборе на игру.
– Когда Илья Карпухин перешел в «Ак Барс», то были сомневающиеся. Но сейчас видно, что трансфер себя оправдал. Чем вы руководствовались, когда его брали?
– Разная информация ходила. Но мы оцениваем всех ребят только по профессиональным качествам. Знаем его возможности, на что способен Илья. Понятно, ему есть еще в чем добавлять. И задача тренеров – этот потенциал раскрывать, – сказал главный тренер «Ак Барса».