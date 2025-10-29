Гатиятулин о 4:0 с «Металлургом»: «Ак Барс» все 60 минут сыграл с концентрацией. Мы знаем возможности Карпухина, Билялов проявил характер»

Анвар Гатиятулин высказался о разгроме «Металлурга».

Встреча FONBET Чемпионата КХЛ завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ак Барса».

– Все 60 минут мы сыграли с концентрацией. Хорошо действовали в единоборствах. Хорошая командная победа, и огромное спасибо болельщикам.

– Выдающийся матч провел Тимур Билялов. Какое его состояние сейчас? Казалось, что в начале сезона он чувствует себя и физически не очень здорово.

– Наверное, вы знаете, что сразу после прошлого сезона Тимур сделал операцию. У него был длительный период восстановления. Он часть подготовки пропустил. Поэтому такое тоже не проходит бесследно. Он позже начал, но проявил характер. Мы вынуждены относиться к вратарям более бережно, учитывать разные факторы при подготовке и выборе на игру.

– Когда Илья Карпухин перешел в «Ак Барс», то были сомневающиеся. Но сейчас видно, что трансфер себя оправдал. Чем вы руководствовались, когда его брали?

– Разная информация ходила. Но мы оцениваем всех ребят только по профессиональным качествам. Знаем его возможности, на что способен Илья. Понятно, ему есть еще в чем добавлять. И задача тренеров – этот потенциал раскрывать, – сказал главный тренер «Ак Барса ».