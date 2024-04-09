Кросби о Мэттьюсе: «70 голов – сумасшедшее число. Но он может это сделать. Это потрясающе»

Теги Питтсбург Торонто Сидни Кросби НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Сидни Кросби считает, что Остон Мэттьюс может забить 70 голов за сезон.

Форвард «Торонто» забросил 65-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате в матче с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).

26-летний американец повторил рекорд Александра Овечкина из «Вашингтона» (65 шайб в сезоне-2007/08) по голам за сезон в XXI веке. 

«70 кажется сумасшедшим числом, но он может это сделать. Это потрясающе.

Это многое говорит о его стабильности. Но, да, это сумасшедшее число», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/93, когда Александр Могильный и Теему Селянне забросили по 76 шайб каждый.

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1 комментарий
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Самое странное, не выглядит хоккеистом. Увидишь и не подумаешь.
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