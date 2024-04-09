Кросби о Мэттьюсе: «70 голов – сумасшедшее число. Но он может это сделать. Это потрясающе»

Сидни Кросби считает, что Остон Мэттьюс может забить 70 голов за сезон.

Форвард « » забросил 65-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате в матче с « » (3:2 ОТ).

26-летний американец повторил рекорд Александра Овечкина из «Вашингтона» (65 шайб в сезоне-2007/08) по голам за сезон в XXI веке.

«70 кажется сумасшедшим числом, но он может это сделать. Это потрясающе.

Это многое говорит о его стабильности. Но, да, это сумасшедшее число», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/93, когда Александр Могильный и Теему Селянне забросили по 76 шайб каждый.