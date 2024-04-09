Самсонов о 65 голах Мэттьюса: «Отличный снайпер. Овечкин первый, а он второй, думаю»

Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Илья Самсонов Остон Мэттьюс Хоккей

Илья Самсонов назвал Остона Мэттьюса вторым снайпером в НХЛ.

Форвард «Торонто» забросил 65-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате в матче с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).

26-летний американец повторил рекорд Александра Овечкина из «Вашингтона» по голам за сезон в XXI веке. Россиянин забросил 65 шайб в сезоне-2007/08. 

«Да, Остон – снайпер. Ови [Овечкин] первый, а он второй, думаю. В самом деле отличный снайпер», – сказал вратарь «Лифс». 

 

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7 комментариев
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Ответ ЭЮЯ
Скупо. Но Самсон играл с обоими. И пропускал от обоих. Один из немногих, кто может оценить с первого ряда.
Самсонов в официальных играх от Овечкина не пропускал
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Ответ antonio1589
Самсонов в официальных играх от Овечкина не пропускал
Зато на тренировках - достаточно!
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Ответ Британский шпион
Вот дурень)) Назвать одноклубника вторым снайпером и отдать предпочтение престарелому активисту, ползающему по пятачку. С какого перепуга то второй он? Если забивает больше, идет по возрастному графику гораздо лучшему, чем у овцова и побьет рекорд 21 века? При этом побьет не стоя на прямых в левом круге и ползая по пятачку, а забрасывая шайбы на любой вкус и помогая команде.
ты против своих?
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