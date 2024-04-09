Самсонов о 65 голах Мэттьюса: «Отличный снайпер. Овечкин первый, а он второй, думаю»
Илья Самсонов назвал Остона Мэттьюса вторым снайпером в НХЛ.
Форвард «Торонто» забросил 65-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате в матче с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).
26-летний американец повторил рекорд Александра Овечкина из «Вашингтона» по голам за сезон в XXI веке. Россиянин забросил 65 шайб в сезоне-2007/08.
«Да, Остон – снайпер. Ови [Овечкин] первый, а он второй, думаю. В самом деле отличный снайпер», – сказал вратарь «Лифс».