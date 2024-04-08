Владимир Крикунов: «Сегодня «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина. «Трактор» неплохо смотрелся, но сейчас соперник сильнее»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов поделился прогнозом на 4-й матч серии «Локомотив» – «Трактор».

Счет в серии 3-0 в пользу команды из Ярославля. Четвертая игра состоится сегодня в 17 часов по московскому времени.

«Думаю, что закончат сегодня, Ярославль смотрится помощнее. Сегодня «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина.

«Трактор» неплохо смотрелся, выбили «Салават Юлаев» и московское «Динамо», но сейчас соперник сильнее.

Игорь Никитин третий год работает главным в «Локомотиве», так и должно быть, на третий год построена хорошая команда», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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5 комментариев
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Вот ведь дед. Лучше бы писал про тренерский гений Романа, который в одно лицо развивает хоккей в России. Сегодня будет тяжелый матч, несмотря на все комментарии про игру Локомотива.
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Голос здравого смысла!!!!
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Ответ Bytakha
Вот ведь дед. Лучше бы писал про тренерский гений Романа, который в одно лицо развивает хоккей в России. Сегодня будет тяжелый матч, несмотря на все комментарии про игру Локомотива.
Да ну нет, ну Локо очень крут. Очень не смотрибилен, но крут. Это тот случай когда нужно отмечать очень сильную работу тренера
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Ответ Клинок
Крикунов бы уже сидел на даче и чай с вареньем пил и не писал комментариев
Вы реально думаете что Владимир Васильевич все эти микро интервью делает сам? Лол, представил эту картину, сам себе вопросы задаёт, сам отвечает и всё сказанное заливает в сеть 🤣
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