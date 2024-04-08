Владимир Крикунов: «Сегодня «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина. «Трактор» неплохо смотрелся, но сейчас соперник сильнее»

Владимир Крикунов поделился прогнозом на 4-й матч серии «Локомотив» – «Трактор».

Счет в серии 3-0 в пользу команды из Ярославля. Четвертая игра состоится сегодня в 17 часов по московскому времени.

«Думаю, что закончат сегодня, Ярославль смотрится помощнее. Сегодня «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина.

«Трактор» неплохо смотрелся, выбили «Салават Юлаев» и московское «Динамо», но сейчас соперник сильнее.

Игорь Никитин третий год работает главным в «Локомотиве», так и должно быть, на третий год построена хорошая команда», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.