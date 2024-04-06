Владимир Плющев: «Правила хоккея как уголовный кодекс – очень четкие. Ими вертят те судьи, кто хочет прикрыть ошибки и уйти от ответственности»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист судьи Сергей Широков Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Томаш Юрчо Зак Фукале Максим Мухаметов Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал работу судей в Кубке Гагарина.

Во вчерашнем матче полуфинала плей-офф «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 4:2 (1-1).

В середине второго периода форвард команды из Магнитогорска Максим Мухаметов был удален на пять минут за удар локтем в голову Сергею Широкову. «Автомобилист» дважды реализовал численное большинство.

– Вчера в СМИ вы покритиковали арбитраж второго матча «Металлург» – «Автомобилист».

– Да, там серия ошибок. Широкова акцентированно бьют локтем в голову, вероятно сотрясение – это 5+20 и никак иначе! 

Еще одна ошибка – двухминутное удаление форварда «Автомобилиста» в концовке.

Он делал все возможное, чтобы уйти от столкновения, защитник соперника просто привез его на голкипера, который к тому же выкатился из ворот. Судьям повезло, что «Магнитка» это удаление не реализовала, иначе был бы очередной скандал.

– Некоторые эксперты говорят, что в эпизоде с Широковым могло быть как 5+20, так и просто удаление на 5 минут, которые и выписали арбитры.

– Послушайте, вот эта придуманная альтернатива – это и есть уход от ответственности и непрофессионализм. Правила хоккея как уголовный кодекс – очень четкие. А вертят ими те, кто хочет прикрыть свои ошибки и уйти от ответственности.

Судьи очень тонко чувствуют эту безответственность, отсюда такой фон арбитража. В том же резонансном эпизоде с Шалуновым и Фукале нужно было давать две минуты за атаку на вратаря.

И до сих пор многие в хоккейном мире смеются, что засчитали гол ногой омича Юрчо в серии с «Локомотивом». Там явный футбольный удар, причем на одной из его стадий конек оторвался ото льда.

Хотя этот отрыв – не основной критерий при определении правильности взятия ворот, главный – направленное движение ногой, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

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2 комментария
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Правила были четкими, сейчас какие то нововведения и судьям надо учитывать множество факторов
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Слишком много им дали полномочий, в стиле, закон как дышло... Наверное должен быть какой то определенный свод правил и независимый комитет экспертов и при его нарушении судей должны наказывать, вплоть до отстранения на какое то число матчей. Пора прекращать бардак!
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