Владимир Плющев: «Правила хоккея как уголовный кодекс – очень четкие. Ими вертят те судьи, кто хочет прикрыть ошибки и уйти от ответственности»

Владимир Плющев прокомментировал работу судей в Кубке Гагарина.

Во вчерашнем матче полуфинала плей-офф «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 4:2 (1-1).

В середине второго периода форвард команды из Магнитогорска Максим Мухаметов был удален на пять минут за удар локтем в голову Сергею Широкову. «Автомобилист» дважды реализовал численное большинство.

– Вчера в СМИ вы покритиковали арбитраж второго матча «Металлург» – «Автомобилист».

– Да, там серия ошибок. Широкова акцентированно бьют локтем в голову, вероятно сотрясение – это 5+20 и никак иначе!

Еще одна ошибка – двухминутное удаление форварда «Автомобилиста» в концовке.

Он делал все возможное, чтобы уйти от столкновения, защитник соперника просто привез его на голкипера, который к тому же выкатился из ворот. Судьям повезло, что «Магнитка» это удаление не реализовала, иначе был бы очередной скандал.

– Некоторые эксперты говорят, что в эпизоде с Широковым могло быть как 5+20, так и просто удаление на 5 минут, которые и выписали арбитры.

– Послушайте, вот эта придуманная альтернатива – это и есть уход от ответственности и непрофессионализм. Правила хоккея как уголовный кодекс – очень четкие. А вертят ими те, кто хочет прикрыть свои ошибки и уйти от ответственности.

Судьи очень тонко чувствуют эту безответственность, отсюда такой фон арбитража. В том же резонансном эпизоде с Шалуновым и Фукале нужно было давать две минуты за атаку на вратаря.

И до сих пор многие в хоккейном мире смеются, что засчитали гол ногой омича Юрчо в серии с «Локомотивом». Там явный футбольный удар, причем на одной из его стадий конек оторвался ото льда.

Хотя этот отрыв – не основной критерий при определении правильности взятия ворот, главный – направленное движение ногой, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.