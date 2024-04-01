СКА, «Динамо» Минск, «Барыс» и другие клубы обратились в КХЛ с предложениями о реформе судейства и антидопингового контроля («Чемпионат»)
Клубы КХЛ обратились в лигу с просьбой реформировать судейство и допинг-контроль.
В КХЛ поступило письмо от нескольких клубов, среди которых были минское «Динамо», СКА и «Барыс», в котором говорилось о необходимости проведения реформ.
Первое предложение касается системы назначения и формирования рейтинга арбитров.
В клубах выдвинули предложение о создании при совете директоров КХЛ особого независимого комитета, который должен иметь возможность контролировать работу главного судьи.
Судейский комитет будет оценивать работу арбитров, в особенности спорных решений, давать рекомендации по изменению в правилах, совместно с главным арбитром координировать процесс назначения судей на матчи.
В целях оперативного решения спорных вопросов рекомендуется приглашать инспектора матча на пресс-конференции после каждой игры.
Клубами выдвинута идея сделать инспектирование матчей прозрачным для всех участников чемпионата. Оценки работы судей должны быть доступны совету директоров КХЛ. Эти изменения будут способствовать более прозрачному и понятному судейству матчей КХЛ для широкой общественности.
Второе предложение связано с реформированием антидопингового обеспечения.
Согласно мнению клубов, необходимо создать независимую антидопинговую службу и заключить договор с РУСАДА для проведения дополнительного коммерческого тестирования хоккеистов.
Проходить тестирование должны будут не менее четырех игроков в месяц от каждой команды и по два-три игрока в каждом раунде плей-офф, сообщает «Чемпионат».
При всем том, что Анисимов реально иногда отмазки лепит на ходу, качество судейства за последние годы выросло. А раз есть положительная тенденция, значит верной дорогой идем.
И что должен "оперативно решать" инспектор матча на пресс-конференции?
Хоккеисты видят, что в Ска можно поехать только ради денег.
Развития там никакого, а если адаптация пойдет не очень, еще и сгнобят в клубе.