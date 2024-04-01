СКА, «Динамо» Минск, «Барыс» и другие клубы обратились в КХЛ с предложениями о реформе судейства и антидопингового контроля («Чемпионат»)

Клубы КХЛ обратились в лигу с просьбой реформировать судейство и допинг-контроль.

В КХЛ поступило письмо от нескольких клубов, среди которых были минское «Динамо», СКА и «Барыс», в котором говорилось о необходимости проведения реформ.

Первое предложение касается системы назначения и формирования рейтинга арбитров.

В клубах выдвинули предложение о создании при совете директоров КХЛ особого независимого комитета, который должен иметь возможность контролировать работу главного судьи.

Судейский комитет будет оценивать работу арбитров, в особенности спорных решений, давать рекомендации по изменению в правилах, совместно с главным арбитром координировать процесс назначения судей на матчи.

В целях оперативного решения спорных вопросов рекомендуется приглашать инспектора матча на пресс-конференции после каждой игры.

Клубами выдвинута идея сделать инспектирование матчей прозрачным для всех участников чемпионата. Оценки работы судей должны быть доступны совету директоров КХЛ. Эти изменения будут способствовать более прозрачному и понятному судейству матчей КХЛ для широкой общественности.

Второе предложение связано с реформированием антидопингового обеспечения.

Согласно мнению клубов, необходимо создать независимую антидопинговую службу и заключить договор с РУСАДА для проведения дополнительного коммерческого тестирования хоккеистов.

Проходить тестирование должны будут не менее четырех игроков в месяц от каждой команды и по два-три игрока в каждом раунде плей-офф, сообщает «Чемпионат».