СКА, «Динамо» Минск, «Барыс» и другие клубы обратились в КХЛ с предложениями о реформе судейства и антидопингового контроля («Чемпионат»)

Теги СКА судьи допинг Динамо Минск КХЛ Барыс Кубок Гагарина РУСАДА Чемпионат.com Хоккей

Клубы КХЛ обратились в лигу с просьбой реформировать судейство и допинг-контроль.

В КХЛ поступило письмо от нескольких клубов, среди которых были минское «Динамо», СКА и «Барыс», в котором говорилось о необходимости проведения реформ.

Первое предложение касается системы назначения и формирования рейтинга арбитров.

В клубах выдвинули предложение о создании при совете директоров КХЛ особого независимого комитета, который должен иметь возможность контролировать работу главного судьи.

Судейский комитет будет оценивать работу арбитров, в особенности спорных решений, давать рекомендации по изменению в правилах, совместно с главным арбитром координировать процесс назначения судей на матчи.

В целях оперативного решения спорных вопросов рекомендуется приглашать инспектора матча на пресс-конференции после каждой игры.

Клубами выдвинута идея сделать инспектирование матчей прозрачным для всех участников чемпионата. Оценки работы судей должны быть доступны совету директоров КХЛ. Эти изменения будут способствовать более прозрачному и понятному судейству матчей КХЛ для широкой общественности.

Второе предложение связано с реформированием антидопингового обеспечения.

Согласно мнению клубов, необходимо создать независимую антидопинговую службу и заключить договор с РУСАДА для проведения дополнительного коммерческого тестирования хоккеистов.

Проходить тестирование должны будут не менее четырех игроков в месяц от каждой команды и по два-три игрока в каждом раунде плей-офф, сообщает «Чемпионат».

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14 комментариев
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Ротенберга давно пора бы проверить, судя по его послематчевым интервью он явно что-то забористое принимает
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Ждём письмо Путину. Естественно от ветеранов СКА
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Особый независимый комитет, особенностью которого будет значимость мнения только представителей СКА
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А они не хотят написать письмо о запрете фармов внутри лиги?
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Главный судья соревнований и есть лицо независимое. ЧТо дальше? Сделать независимый комититет по контролю независимого комитета, который контролирует независимого главного судью соревнований?
При всем том, что Анисимов реально иногда отмазки лепит на ходу, качество судейства за последние годы выросло. А раз есть положительная тенденция, значит верной дорогой идем.
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Ну как и думала. Ротенберг ныл о судействе и ныл о "малине" Торпедо, намекая на допинг. И вуаля, обращение клубов как раз по поводу этих двух вещей. Всякие Мински и Барысы тут тупо для прикрытия СКА и их попытки завладеть судейским корпусом. Чую отмена гола в ворота Локо нам покажется цветочками , в следующем году СКА официально возьмёт под контроль судей и начнется жесть
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Пусть Ротенберг уйдет с поста первого вице-президента ФХР , с поста члена совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги и тогда его предложения можно рассмотреть. А сейчас выглядит так , что никто из российских клубов не согласен , а уговорили казахов и беларусов. И игроков СКА давно надо было бы проверить как они три периода бегают , как заводные. На каком таком кефире и каше ? Отдать уже всю лигу в полное подчинение СКА. А лучше сразу отдать КГ . Зачем тратить силы и энергию. А самим разыграть чемпиона страны .
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Председатель независимого комитета - Ротенберг. Экусперты - кожевников и прочие алкаши-старперы)
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Этот независимый комитет возглавит кто то из структуры Газпрома ?
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Членами "особого независимого комитета" станут ветераны СКА, надо полагать, плюс эксперты-лизунчики?
И что должен "оперативно решать" инспектор матча на пресс-конференции?
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Ответ viktorpavlov70
А они не хотят написать письмо о запрете фармов внутри лиги?
Это другое.
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Решили и РусВаду прокатить мимо? Таки правильно. Это хорошее правило для НХЛ, да и в целом, Русвада пусть другими вещами занимаются, например ловят допингистов в циклических видах спора
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Ну в целом - хорошая новость.
Хоккеисты видят, что в Ска можно поехать только ради денег.
Развития там никакого, а если адаптация пойдет не очень, еще и сгнобят в клубе.
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Расслабьтесь, есть ещё время. Наслаждайтесь пока супер интересным плей-оффом за последние годы. Наверно он будет таким и последним. Да и вообще будет уже не хоккей потом....
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