Главный арбитр КХЛ про слухи об отставке: «Стараюсь не обращать внимание на такие вещи. Продолжаю работать, живу плей-офф и лигой»

Теги судьи КХЛ Кубок Гагарина Алексей Анисимов судья Спорт-Экспресс Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что не собирается уходить в отставку.

– Очень много слухов и новостей по поводу вашей предстоящей отставки с поста главного арбитра КХЛ. Что скажете по этому поводу?

– Не собирался, не собираюсь, продолжаю работать, живу плей-офф и КХЛ.

– Есть версия, что вас отправляет в отставку только один клуб.

– Всегда если кто-то что-то делает, то это кому-то нужно. Наверное, этот кто-то понимает, для чего он это делает. Стараюсь не обращать внимание на такие вещи, в том числе говорю это своим знакомым и коллегам, которые начинают что-то судорожно писать мне и звонить.

Спокойно к этому отношусь, это часть работы. Как в свое время французский президент Шарль де Голль расстраивался, что на него нет карикатур в газетах, так и я расстраиваюсь, когда нет чего-то такого, как слухи об отставке, хотя бы один раз за сезон, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

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9 комментариев
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Ну понятно, РР продавливает, обиделся здорово пацанчик.
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А что РР обижаться? Я понимаю счёт был бы в серии 3:3 , а тут вылет со счётом 4:1 , тут явно СКА слабее был. И эта шумиха вокруг судейства лишний раз показывает, что не все решают деньги и связи. Ну и жлобство руководителей СКА.
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Все логично. СКА не доволен судейством, главного в отставку 😂
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Давно ему пора с поста. Судьи не инструмент для решения своих задач.
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живи как бузова))
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Да понятно, что Анисимова слить хотят. Весь сезон нытье идет, такого не припомню
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Ответ RusSh
А что РР обижаться? Я понимаю счёт был бы в серии 3:3 , а тут вылет со счётом 4:1 , тут явно СКА слабее был. И эта шумиха вокруг судейства лишний раз показывает, что не все решают деньги и связи. Ну и жлобство руководителей СКА.
Вот к чему это пафос? Несмотря на все убожество РР как тренера судьи планомерно гасят СКА второй сезон. Что в регулярке, что в плэйофф против какой еще команды столь стабильно судьи ошибаются?
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