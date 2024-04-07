Главный арбитр КХЛ: «Доволен тем, как работают судьи. Моменты есть, но они корректируются. Ребята знают, какова цена ошибки»

Теги судьи КХЛ Кубок Гагарина Алексей Анисимов судья Спорт-Экспресс Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов доволен тем, как работают судьи в плей-офф.

– Какой у вас контракт и кто уполномочен продлевать его?

– У меня обычный трудовой договор с Континентальной хоккейной лигой. Как у любого другого человека.

КХЛ живет по законам Российской Федерации, поэтому если кто-то из твоих руководителей недоволен, ты не выполняешь своих функций, то тебе в любой момент могут предложить уйти. У меня нет таких позывов.

Мне нравится то, что мы делаем, у нас прекрасный перекрестный плей-офф, все движется в правильном направлении. Никогда не подводим никаких итогов во время кубковых матчей, но тем, как работают арбитры, я пока доволен.

– Учитывая давление, которое сваливается на арбитров, их работа практически идеальна. Исключения бывают, но...

– Да, есть моменты. Но они корректируются по ходу плей-офф и регулярного чемпионата.

Ребята понимают меру ответственности, знают, какова цена ошибки. Если ты совершил ее в плей-офф, дальше матчи ты судить не будешь. И это очень печально для них, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Главный арбитр КХЛ про слухи об отставке: «Стараюсь не обращать внимание на такие вещи. Продолжаю работать, живу плей-офф и лигой»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понимаем откуда дует ветер! Медведев с Ротенбергом не могут пережить такой позор. Назначьте Медведева главой судейского комитета, а Ротенберга поставьте на место Третьяка. И все образуется. Верняк.
0
0
0
Арбитры нормально работают в целом нет вопросов , только у ска вопросы точнее отмазки , а то что почти в чистую проиграли серию и были слабее соперника,это их не волнует,лучше бы анализ своей работы провели учли ошибки итд,а они опять тупо включили пылесос,ну в добавок походу хотят главой судейского корпуса посадить своего человека , к этому и идет
0
0
0
Ответ Melnikov1968
Понимаем откуда дует ветер! Медведев с Ротенбергом не могут пережить такой позор. Назначьте Медведева главой судейского комитета, а Ротенберга поставьте на место Третьяка. И все образуется. Верняк.
Третьяк и так пляшет под Ротенберговскую дудку...)
0
0
0
Ответ Анатолий Ложников
Третьяк и так пляшет под Ротенберговскую дудку...)
Проще уступить:) и на пенсию.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий