Главный арбитр КХЛ: «Доволен тем, как работают судьи. Моменты есть, но они корректируются. Ребята знают, какова цена ошибки»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов доволен тем, как работают судьи в плей-офф.

– Какой у вас контракт и кто уполномочен продлевать его?

– У меня обычный трудовой договор с Континентальной хоккейной лигой. Как у любого другого человека.

КХЛ живет по законам Российской Федерации, поэтому если кто-то из твоих руководителей недоволен, ты не выполняешь своих функций, то тебе в любой момент могут предложить уйти. У меня нет таких позывов.

Мне нравится то, что мы делаем, у нас прекрасный перекрестный плей-офф, все движется в правильном направлении. Никогда не подводим никаких итогов во время кубковых матчей, но тем, как работают арбитры, я пока доволен.

– Учитывая давление, которое сваливается на арбитров, их работа практически идеальна. Исключения бывают, но...

– Да, есть моменты. Но они корректируются по ходу плей-офф и регулярного чемпионата.

Ребята понимают меру ответственности, знают, какова цена ошибки. Если ты совершил ее в плей-офф, дальше матчи ты судить не будешь. И это очень печально для них, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Главный арбитр КХЛ про слухи об отставке: «Стараюсь не обращать внимание на такие вещи. Продолжаю работать, живу плей-офф и лигой»