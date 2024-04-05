Плющев об удалении Мухаметова на Широкове: «Он должен был получить 5+20. Не знаю, куда смотрели судьи. Локоть однозначно выставлен, попадание в голову»

Теги Металлург Мг Автомобилист судьи Сергей Широков Владимир Плющев видео КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Максим Мухаметов Хоккей

Владимир Плющев высказался об удалении Максима Мухаметова в игре Кубка Гагарина.

Нападающий «Металлурга» Максим Мухаметов получил 5-минутный штраф за удар в голову форварду «Автомобилиста» Сергею Широкову. Клуб из Екатеринбурга дважды забил в большинстве.

«Мухаметов должен был получить 5+20. Не знаю, куда смотрели судьи.

Идет удар локтем в голову, локоть совершенно однозначно выставлен. Это попадание в голову.

Здесь двух мнений быть не может, это должно было быть 5+20», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина (1-1).

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5 комментариев
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Причем 5+20 с вылетом из Металлурга до конца карьеры!!!!
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Позорное решение судеек. Если за этим казахом-грубияном Авто устроит охоту, никто не удивится.
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Тут и дисквалификацию на 3 матча как минимум давать надо.
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5 выписали сразу, 20 минут т.е. дискву на следующий матч выпишет Разин...
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Понятное дело, что здесь очевидный эпизод, игрок грубо сыграл, претензии понятны к нему. Но я так заметил, Плющев очень часто дает комментарии в пользу Авто, подмечает наши плюсы, иногда заступается за нас на фоне остальных экспертов. Приятно, ниче не скажешь!
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