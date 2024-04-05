Плющев об удалении Мухаметова на Широкове: «Он должен был получить 5+20. Не знаю, куда смотрели судьи. Локоть однозначно выставлен, попадание в голову»
Владимир Плющев высказался об удалении Максима Мухаметова в игре Кубка Гагарина.
Нападающий «Металлурга» Максим Мухаметов получил 5-минутный штраф за удар в голову форварду «Автомобилиста» Сергею Широкову. Клуб из Екатеринбурга дважды забил в большинстве.
«Мухаметов должен был получить 5+20. Не знаю, куда смотрели судьи.
Идет удар локтем в голову, локоть совершенно однозначно выставлен. Это попадание в голову.
Здесь двух мнений быть не может, это должно было быть 5+20», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.
«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина (1-1).
Сюрприз от Да Косты – опальный француз подарил «Автомобилисту» победу