Плющев об удалении Мухаметова на Широкове: «Он должен был получить 5+20. Не знаю, куда смотрели судьи. Локоть однозначно выставлен, попадание в голову»

Владимир Плющев высказался об удалении Максима Мухаметова в игре Кубка Гагарина.

Нападающий « » Максим Мухаметов получил 5-минутный штраф за удар в голову форварду «Автомобилиста» Сергею Широкову. Клуб из Екатеринбурга дважды забил в большинстве.

«Мухаметов должен был получить 5+20. Не знаю, куда смотрели судьи.

Идет удар локтем в голову, локоть совершенно однозначно выставлен. Это попадание в голову.

Здесь двух мнений быть не может, это должно было быть 5+20», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина (1-1).

Сюрприз от Да Косты – опальный француз подарил «Автомобилисту» победу