Звягин о том, что тренер должен быть толстокожим: «Разумеется. Можно сравнить с вратарями, самые успешные – не всегда самые талантливые и одаренные, зато ментально очень сильные»

Сергей Звягин поделился мнением о давлении на современных тренеров.

«Авангард» утвердил 53-летнего специалиста главным тренером 1 апреля. Контракт со Звягиным подписан на два года.

– Вы как-то морально готовите себя к тому, что на вас свалится огромный объем не только работы, но и давления?

– Еще во время игровой карьеры выработал для себя позицию: я практически не читаю, не смотрю в интернете, в соцсетях то, что пишут обо мне. Это помогает оградиться от значительной части этого давления. Я понимаю, что оно будет, но есть рычаги управления этим давлением.

В бытность игроком иногда удавалось справляться, иногда – нет. Подразумеваю, что и сейчас так будет, но планирую идти шаг за шагом и направлять все эмоции, всю энергию в продуктивном направлении.

Не собираюсь долго размышлять над чьим-то мнением, которое не имеет отношения к команде. В большей мере мне важно мнение тех, кто находится внутри коллектива.

– Главный тренер должен быть толстокожим.

– Да, разумеется. И я думаю, что большие тренеры такими и являются. Тут можно провести параллели с вратарями: какой бы ты ни был талантливый, если не выдерживаешь психологического давления, то не достигнешь больших высот.

Самые успешные вратари не всегда самые талантливые и одаренные, зато ментально очень сильные, – сказал главный тренер омского клуба Сергей Звягин.