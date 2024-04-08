Звягин о ведении собраний в «Авангарде» при Хартли: «Его раздражало, что с моим переводом они длятся 12-13 минут. И я стал проводить сам, а Боб подытоживал и мотивировал»

Теги Авангард Сергей Звягин Боб Хартли КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Сергей Звягин рассказал о том, как стал вести собрания в «Авангарде» при Хартли.

«Уже в первый сезон в «Авангарде» у меня произошла большая интеграция в командные вещи, потому что я переводил Бобу и в беседах с хоккеистами, и на всех командных собраниях.

А когда ты проговариваешь все эти вещи, то у тебя все равно больше откладывается, чем если просто сидеть и слушать. Интересно, что во время первой предсезонки Хартли все время раздражало, что видеособрания перед игрой длятся 12-13 минут, ему хотелось поменьше, но с переводом сократить никак не удавалось.

И перед первой игрой регулярки он просто сказал: «Зачем им меня слышать, если они все равно понимают только тебя?» Так я стал проводить эти собрания самостоятельно, а Боб в конце подытоживал и мотивировал.

Так продолжалось весь сезон, включая плей-офф. И чтобы это делать, недостаточно просто запоминать, что сказать, необходимо понимать каждую деталь, чтобы быть подготовленным», – сказал главный тренер омского клуба. 

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