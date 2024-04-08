Звягин о назначении главным тренером «Авангарда»: «Параллелей с Рябыкиным не провожу. Ситуация нестандартная, но есть понимание, как построить команду»

Теги Авангард Локомотив Дмитрий Рябыкин Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Сергей Звягин сказал, что понимает, как построить команду в «Авангарде».

Специалист возглавил омский клуб по ходу серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3-4). Вскоре после ее завершения с ним был подписан контракт на 2 года. 

«Прежде всего, горжусь тем, что мне доверили возможность представлять такой клуб, такую организацию. «Авангард» многое для меня сделал, и я чувствую ответственность, заходя на эту должность.

Хоть это назначение случилось после проигрыша, но такая позитивная атмосфера была после седьмой игры, после конца сезона, что меня это даже немного удивило.

По поводу схожести ситуаций с Дмитрием Рябыкиным, когда бывший помощник принимает предложение стать главным тренером… У меня все-таки своя, индивидуальная позиция, свое видение. И я параллелей здесь не провожу.

Знаю, что в моем случае ситуация во многом нестандартная, но у меня есть достаточно четкое понимание о том, как построить команду», – сказал Звягин

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5 комментариев
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Ответ Dragon10
Ситуация и на самом деле другая. Кравец приходил помощником уже в надежде подсидеть Рябыкина, неудивительно, что так и случилось, учитывая только выездные матчи в начале сезона. А Звягин уже был в штабе все эти годы. Возможно, Авангард получит второго Хартли.
Там речь про ситуацию самого Рябыкина, который стал ГТ после нескольких лет в штабе
+1
0
+1
Особенно у зрителей на арене была позитивная атмосфера после седьмой игры :)

А у хоккеистов понятно, убрали Кравеца, с Трактором не возиться, можно спокойно готовиться к следующему сезону :)
+2
-2
0
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