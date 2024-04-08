Звягин о назначении главным тренером «Авангарда»: «Параллелей с Рябыкиным не провожу. Ситуация нестандартная, но есть понимание, как построить команду»

Сергей Звягин сказал, что понимает, как построить команду в «Авангарде».

Специалист возглавил омский клуб по ходу серии второго раунда Кубка Гагарина с « » (3-4). Вскоре после ее завершения с ним был подписан контракт на 2 года.

«Прежде всего, горжусь тем, что мне доверили возможность представлять такой клуб, такую организацию. « » многое для меня сделал, и я чувствую ответственность, заходя на эту должность.

Хоть это назначение случилось после проигрыша, но такая позитивная атмосфера была после седьмой игры, после конца сезона, что меня это даже немного удивило.

По поводу схожести ситуаций с , когда бывший помощник принимает предложение стать главным тренером… У меня все-таки своя, индивидуальная позиция, свое видение. И я параллелей здесь не провожу.

Знаю, что в моем случае ситуация во многом нестандартная, но у меня есть достаточно четкое понимание о том, как построить команду», – сказал .