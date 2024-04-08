Спортдиректор «Авангарда» о зависимости от Хартли: «Создавать кумира – в коллективном сознании русского народа. Романтика должна закончиться, будет дисциплинированный, но атакующий стиль»

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Звягин Боб Хартли Раймо Сумманен КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Евгений Забуга Хоккей

Спортивный директор «Авангарда» прокомментировал зависимость клуба от Боба Хартли.

63-летний специалист был главным тренером омской команды 4 года и выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

– Можно ли сказать, что сейчас «Авангард» попал в некую зависимость от наследия Боба Хартли, аналогичную той, что была после Раймо Сумманена? Многие болельщики воспринимают возвращение к системе канадца как некую панацею, которая поможет в любой стрессовой ситуации.

– Ответ на этот вопрос лежит в коллективном сознании русского народа – у нас есть традиции создавать кумира и тиражировать его в каждой сложной ситуации. Тренер, который за четыре сезона принес долгожданное чемпионство и еще один раз остановился в шаге от Кубка, вызывает только положительные эмоции.

Омский болельщик вживую хоккей Хартли практически не видел. Второй момент – эта эйфория была в совершенно другой психологической ситуации, когда команда оказалась вдали от дома, а в Омске царила неопределенность. Наверное, весь контекст был вызван совокупностью обстоятельств.

Сегодня все по-другому. У нас нет московской локации, и существуют геополитические вопросы на повестке дня. Антон Курьянов правильно говорит: «Да, это была красивая страница в истории омского хоккея. Но на сегодняшний день она перевернута».

Меня очень смущает текущая ситуация, при которой все отождествляют Сергея Звягина с Хартли. Не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Хотя это две личности, которые прекрасно понимают хоккей и очень глубоко разбираются в нюансах. Однако это разные люди.

У нас есть полная убежденность, что современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли. Он будет играть в хоккей Звягина – это будет упор на дисциплинированный, но в то же время красивый атакующий стиль. Период романтики относительно Боба уже наконец-то должен закончиться. Мы находимся на новом этапе развития и должны его принять, – сказал спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга.

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3 комментария
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При Хартли была дисциплина, где защитник играет в шайбу и много бросков блокированных . клюшка всегда была на льду как у защитников и нападающих в обороне. Но , не забываем , как авангард отлетал от ЦСКА и Салавата в ковидный год. Это палка в двух концах. Нужно Звягину взять лучшее от Хартли и добавить чуточку Советского хоккея, где в атаке и в обороне играла вся пятёрка и вратарь
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У курьянова остались только некрасивые страницы.
На самом деле все дело не только в Хартли, а еще и в нормальном руководителе. Вы за год умудрились просрать все что создавал Крылов. И нынешний результат закономерен. Арена там еще трещинами не пошла?
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+1
Ответ Ыжык
У курьянова остались только некрасивые страницы. На самом деле все дело не только в Хартли, а еще и в нормальном руководителе. Вы за год умудрились просрать все что создавал Крылов. И нынешний результат закономерен. Арена там еще трещинами не пошла?
Ты так говоришь будто авангард Хартли непобедим а при Курьянове не попалив плэй-офф а не проиграли во 2 раунде хорошему сопернику
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