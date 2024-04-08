Спортдиректор «Авангарда» о зависимости от Хартли: «Создавать кумира – в коллективном сознании русского народа. Романтика должна закончиться, будет дисциплинированный, но атакующий стиль»

Спортивный директор «Авангарда» прокомментировал зависимость клуба от Боба Хартли.

63-летний специалист был главным тренером омской команды 4 года и выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

– Можно ли сказать, что сейчас «Авангард» попал в некую зависимость от наследия Боба Хартли, аналогичную той, что была после Раймо Сумманена? Многие болельщики воспринимают возвращение к системе канадца как некую панацею, которая поможет в любой стрессовой ситуации.

– Ответ на этот вопрос лежит в коллективном сознании русского народа – у нас есть традиции создавать кумира и тиражировать его в каждой сложной ситуации. Тренер, который за четыре сезона принес долгожданное чемпионство и еще один раз остановился в шаге от Кубка, вызывает только положительные эмоции.

Омский болельщик вживую хоккей Хартли практически не видел. Второй момент – эта эйфория была в совершенно другой психологической ситуации, когда команда оказалась вдали от дома, а в Омске царила неопределенность. Наверное, весь контекст был вызван совокупностью обстоятельств.

Сегодня все по-другому. У нас нет московской локации, и существуют геополитические вопросы на повестке дня. Антон Курьянов правильно говорит: «Да, это была красивая страница в истории омского хоккея. Но на сегодняшний день она перевернута».

Меня очень смущает текущая ситуация, при которой все отождествляют Сергея Звягина с Хартли. Не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Хотя это две личности, которые прекрасно понимают хоккей и очень глубоко разбираются в нюансах. Однако это разные люди.

У нас есть полная убежденность, что современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли. Он будет играть в хоккей Звягина – это будет упор на дисциплинированный, но в то же время красивый атакующий стиль. Период романтики относительно Боба уже наконец-то должен закончиться. Мы находимся на новом этапе развития и должны его принять, – сказал спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга.