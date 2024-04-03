Сергей Звягин: «Мне ближе система, когда команда играет в скоростной, агрессивный хоккей, где вся пятерка во всех зонах играет вместе»

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Звягин КХЛ Хоккей

Сергей Звягин рассказал, какая система игры ему нравится.

«Авангард» утвердил Звягина главным тренером 1 апреля. Контракт со специалистом подписан на два года.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

– Антон Алексеевич [Курьянов] сказал, что нельзя говорить о системе Хартли, надо начинать говорить о системе Звягина. В чем суть этой системы? Пока вы только чуть-чуть подкрутили какие-то винтики. Какой хоккей вам нравится? Какую команду «Авангард» вы будете строить? Проще говоря – вам ближе Ярославль или Нижний Новгород?

– Мне ближе система, когда команда играет в скоростной, агрессивный хоккей, где вся пятерка во всех трех зонах играет вместе, нет особых разделений между защитниками и нападающими. Чтобы у защитников была возможность подключаться в атаку, чтобы нападающие выполняли много функций в обороне.

Естественно, не буду вдаваться в детали, но, как вы сказали, в плей-офф были небольшие изменения, потому что нельзя сразу давать. Мы все с тренерским штабом – Антон Алексеевич большую помощь оказывал – обсуждали это, насколько можно ребятам дать в данный момент, чтобы, опять же, они не думали на льду, а реагировали.

Но начиная с тренировочного лагеря, и в принципе те ребята, кто будут с нами на следующий сезон – уже во время отпуска буду общаться с ними, стараться доносить какие-то вещи, чтобы мы вошли в тренировочный лагерь уже готовыми к работе над системой в том числе, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

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7 комментариев
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Ответ artem klishin
Михаил Григорьевич Кравец то же самое говорил о своём виденьи хоккея
Только не делал нихрена
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+4
Михаил Григорьевич Кравец то же самое говорил о своём виденьи хоккея
+4
-1
+3
Бей беги игра придет,не долго он продержится на тренерском мостике,все хотят играть в скоростной атакующий хоккей,но в большинстве своем эти авантюры никого до добра не доводили
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чуйка что это шарлатан на полсезона
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Звучит волшебно))
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Ответ осетов - пилот болида смерти
чуйка что это шарлатан на полсезона
Шарлатан тот чью фамилию ты носишь .
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Ответ александр красноярский
Шарлатан тот чью фамилию ты носишь .
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