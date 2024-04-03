Сергей Звягин: «Мне ближе система, когда команда играет в скоростной, агрессивный хоккей, где вся пятерка во всех зонах играет вместе»

Сергей Звягин рассказал, какая система игры ему нравится.

«Авангард» утвердил Звягина главным тренером 1 апреля. Контракт со специалистом подписан на два года.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

– Антон Алексеевич [ ] сказал, что нельзя говорить о системе Хартли, надо начинать говорить о системе Звягина. В чем суть этой системы? Пока вы только чуть-чуть подкрутили какие-то винтики. Какой хоккей вам нравится? Какую команду «Авангард» вы будете строить? Проще говоря – вам ближе Ярославль или Нижний Новгород?

– Мне ближе система, когда команда играет в скоростной, агрессивный хоккей, где вся пятерка во всех трех зонах играет вместе, нет особых разделений между защитниками и нападающими. Чтобы у защитников была возможность подключаться в атаку, чтобы нападающие выполняли много функций в обороне.

Естественно, не буду вдаваться в детали, но, как вы сказали, в плей-офф были небольшие изменения, потому что нельзя сразу давать. Мы все с тренерским штабом – Антон Алексеевич большую помощь оказывал – обсуждали это, насколько можно ребятам дать в данный момент, чтобы, опять же, они не думали на льду, а реагировали.

Но начиная с тренировочного лагеря, и в принципе те ребята, кто будут с нами на следующий сезон – уже во время отпуска буду общаться с ними, стараться доносить какие-то вещи, чтобы мы вошли в тренировочный лагерь уже готовыми к работе над системой в том числе, – сказал главный тренер « » .