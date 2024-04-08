Панарин в 6-й раз за сезон сделал 3+ ассиста за матч и стал вторым в истории «Рейнджерс» по этому показателю. Лидирует Гретцки – 7 матчей

Теги рейтинги Рейнджерс Яромир Ягр Сергей Зубов Уэйн Гретцки НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин в шестой раз за сезон сделал 3 и более голевых передач за игру.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» со счетом 5:2. 

На счету Артемия Панарина 4 (1+3) набранных очка. Это шестая игра в сезоне, когда российский нападающий делает 3 и более голевых передач.

Он вышел на второе место по этому показателю в истории «Рейнджерс», сравнявшись с Сергеем Зубовым (сезон-1993/94), Яромиром Ягром (сезон-2005/06) и собственным результатом сезона-2022/23.

Лидирует – Уэйн Гретцки, который в сезоне-1996/97 семь раз набирал 3 и более ассистов за игру.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём совсем разошёлся! Ещё бы разок такое исполнить за оставшиеся 4 игры и Уэйна достать, а это дорогого стоит! Плюс 4 шайбы и 50 станет и Ягра заодно обойдёт… Размечтался что-то…. Но а вдруг, а ….🙏
+14
-3
+11
Ответ Dan Boyle
Красавелло! Если б чуточку резвее стартанул в сезоне, мог за Росса побороться. Но и так, рекордный год для Артемия. И есть к чему стремиться в следующем сезоне. А сейчас без травм до конца регулярки и навести шорох в борьбе за КС.
Кубок брать надо, а не шорох наводить!
+11
-2
+9
Красавелло!
Если б чуточку резвее стартанул в сезоне, мог за Росса побороться. Но и так, рекордный год для Артемия. И есть к чему стремиться в следующем сезоне. А сейчас без травм до конца регулярки и навести шорох в борьбе за КС.
+4
-1
+3
Панарин в одном шаге от результата Грецки - а сравнение с Грецки дорогого стоит.
+1
0
+1
Ответ Tim Abdullin
Кубок брать надо, а не шорох наводить!
обязательно передам Артемию
+1
0
+1
В пустые бы ещё научился попадать, а то который раз уже... Железные, казалось бы, очки. Может ему так неинтересно )
+1
-1
0
Даешь рекорд!!!
0
0
0
и тут Гретцки!)) вот уж наследил!
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Красавелло! Если б чуточку резвее стартанул в сезоне, мог за Росса побороться. Но и так, рекордный год для Артемия. И есть к чему стремиться в следующем сезоне. А сейчас без травм до конца регулярки и навести шорох в борьбе за КС.
Разве он плохо стартовал? У него там была почти рекордная серия из матчей с очками. За Росса нереально в этом сезоне с тремя монстрами бороться, для Артемия это все таки был бы прыжок выше головы пока что
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий