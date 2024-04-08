Панарин в 6-й раз за сезон сделал 3+ ассиста за матч и стал вторым в истории «Рейнджерс» по этому показателю. Лидирует Гретцки – 7 матчей
Артемий Панарин в шестой раз за сезон сделал 3 и более голевых передач за игру.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» со счетом 5:2.
На счету Артемия Панарина 4 (1+3) набранных очка. Это шестая игра в сезоне, когда российский нападающий делает 3 и более голевых передач.
Он вышел на второе место по этому показателю в истории «Рейнджерс», сравнявшись с Сергеем Зубовым (сезон-1993/94), Яромиром Ягром (сезон-2005/06) и собственным результатом сезона-2022/23.
Лидирует – Уэйн Гретцки, который в сезоне-1996/97 семь раз набирал 3 и более ассистов за игру.
Если б чуточку резвее стартанул в сезоне, мог за Росса побороться. Но и так, рекордный год для Артемия. И есть к чему стремиться в следующем сезоне. А сейчас без травм до конца регулярки и навести шорох в борьбе за КС.