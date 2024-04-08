Панарин о том, что снова не забил в пустые ворота: «Все утро тренировал такие броски. И опять не попал»

Теги Рейнджерс Монреаль НХЛ Артемий Панарин ахахаха Хоккей

Артемий Панарин высказался о том, что опять не забил в пустые ворота.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2) форвард «Рейнджерс» попал в штангу, когда бросал по пустым воротам соперника в концовке. 

В прошлом матче с «Детройтом» (4:3) россиянин попал в сетку ворот с внешней стороны в аналогичной игровой ситуации. 

«Я все утро тренировал броски по пустым воротам. И опять не попал», – сказал с улыбкой Панарин, набравший в этом матче 4 (1+3) очка. 

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5 комментариев
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Тренером надо брать для этих дел Овечкина
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Обидно(
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Если Тема ещё и в пустые начнёт класть на постоянной основе, то боюсь и Мэттьюс начнёт беспокоится, правильно ли он всё делает!😅
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Надо было утром вылезти из под одеяла сначала прежде чем начать тренировать по пустым )
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Ответ ABarca
Обидно(
Он отдал голевой на Лафра в этой же смене, так что без очка не ушел.
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