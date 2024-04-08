Панарин о том, что снова не забил в пустые ворота: «Все утро тренировал такие броски. И опять не попал»

Артемий Панарин высказался о том, что опять не забил в пустые ворота.

В матче регулярного чемпионата с « » (5:2) форвард «Рейнджерс» попал в штангу, когда бросал по пустым воротам соперника в концовке.

В прошлом матче с «Детройтом» (4:3) россиянин попал в сетку ворот с внешней стороны в аналогичной игровой ситуации.

«Я все утро тренировал броски по пустым воротам. И опять не попал», – сказал с улыбкой , набравший в этом матче 4 (1+3) очка.