Панарин о том, что снова не забил в пустые ворота: «Все утро тренировал такие броски. И опять не попал»
Артемий Панарин высказался о том, что опять не забил в пустые ворота.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2) форвард «Рейнджерс» попал в штангу, когда бросал по пустым воротам соперника в концовке.
В прошлом матче с «Детройтом» (4:3) россиянин попал в сетку ворот с внешней стороны в аналогичной игровой ситуации.
«Я все утро тренировал броски по пустым воротам. И опять не попал», – сказал с улыбкой Панарин, набравший в этом матче 4 (1+3) очка.