Валльстедт с шатаутом во 2-м матче за «Миннесоту», Панарин и Томас с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Сент-Луис Миннесота НХЛ Артемий Панарин Роберт Томас Йеспер Валльстедт Хоккей

Йеспер Валльстедт, Артемий Панарин и Роберт Томас – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас с 4 (1+3) очками в матче с «Анахаймом» (6:5 Б). 

Вторая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (5:2). 

Первая звезда – 21-летний вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, сыгравший на ноль против «Чикаго» (4:0). Швед провел свой второй матч в лиге. 

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