Валльстедт с шатаутом во 2-м матче за «Миннесоту», Панарин и Томас с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Йеспер Валльстедт, Артемий Панарин и Роберт Томас – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с 4 (1+3) очками в матче с «Анахаймом» (6:5 Б).

Вторая звезда – форвард « » с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (5:2).

Первая звезда – 21-летний вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, сыгравший на ноль против «Чикаго» (4:0). Швед провел свой второй матч в лиге.