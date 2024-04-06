Заварухин о 0-3 с «Локомотивом»: «Есть 4 матча, чтобы перевернуть серию и победить. Ничего не потеряно»

Алексей Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» в третьем матче серии.

Челябинская команда дома уступила «Локомотиву» со счетом 1:2 (0-3). Единственную шайбу в матче «Трактор» забросил за 2:48 до конца в формате 6 на 4.

– Соперник очень сильный, хорошая команда. Счет в серии 0-3, но у нас есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно.

– Не хотели изменить спецбригаду большинства раньше, чем в концовке?

– 6 на 4 мы забили не бригадой большинства, в концовке нет такого понятия. Там выходят шесть игроков, у каждого своя роль.

Мы работаем над этим, скажу так, здесь у каждого своя роль. У кого-то не получается, можно попробовать, но менять на переправе кого-то… а кого выпустить? У нас с Уфой тоже не получалось [в большинстве], – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.