Заварухин о 0-3 с «Локомотивом»: «Есть 4 матча, чтобы перевернуть серию и победить. Ничего не потеряно»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» в третьем матче серии.

Челябинская команда дома уступила «Локомотиву» со счетом 1:2 (0-3). Единственную шайбу в матче «Трактор» забросил за 2:48 до конца в формате 6 на 4.

– Соперник очень сильный, хорошая команда. Счет в серии 0-3, но у нас есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно.

– Не хотели изменить спецбригаду большинства раньше, чем в концовке?

– 6 на 4 мы забили не бригадой большинства, в концовке нет такого понятия. Там выходят шесть игроков, у каждого своя роль.

Мы работаем над этим, скажу так, здесь у каждого своя роль. У кого-то не получается, можно попробовать, но менять на переправе кого-то… а кого выпустить? У нас с Уфой тоже не получалось [в большинстве], – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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6 комментариев
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Да, просто психанул Заварухин в прошлый раз, сам уже понял, что лишнего взболтнул. Все нормально с ним, сегодня предельно корректен. Конфликт исчерпан, короче
Одну игру Трактор может и должен забрать, хотя бы ради престижа, как говорится
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Поздно рита пить боржом когда почка отвалилась…
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Верим в команду✊✊✊
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Похоже продолжение Брат-2 не будет.
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Ты точно уверен в этом?
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Заварухин опять температурит? Одна игра осталась))))
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