Кожевников о словах Заварухина про Шалунова: «Не гадость, но некрасиво. С языком надо быть осторожнее, такие эмоции главному тренеру надо убирать»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Александр Кожевников Зак Фукале Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на высказывание в адрес Максима Шалунова.

«Локомотив» победил «Трактор» (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

После игры главный тренер уральцев Алексей Заварухин высказался о Максиме Шалунове, после контакта с которым в первой игре травму получил вратарь Зак Фукале«Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит».

«Эмоции, естественно, бьют ключом, это полуфинал Кубка Гагарина. Что тут еще скажешь? Такие эмоции главному тренеру надо убирать. Они ни к чему в подобных вещах.

Наоборот, это злит ребят, все парни с характером, все имеют жизненные принципы. С языком надо быть осторожнее, некрасиво. Не гадость, но некрасиво.

Видно, что Шалунов не специально врезался в Фукале, хотя выкрутить можно по-разному. Например, что Максим специально коньки плохо наточил, чтобы упасть в нужный момент», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев
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А что насчет эмоций главного тренера СКА?
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Ой, синий проснулся. Интересно, матч в прямом эфире смотрел или в записи? Или пересказывает комменты своих коллег по синему цеху?
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Сам смотри за своим языком не все ещё вылизал У Ромки.
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Ответ znaushchiy
Ой, синий проснулся. Интересно, матч в прямом эфире смотрел или в записи? Или пересказывает комменты своих коллег по синему цеху?
Самосвал, он такой, с деревни Кожевниково, Кожевниковского района ,... запросто валит.)
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он хотел сказать: береги язык смолоду, потом пригодится👅
🤣
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