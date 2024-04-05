Кожевников о словах Заварухина про Шалунова: «Не гадость, но некрасиво. С языком надо быть осторожнее, такие эмоции главному тренеру надо убирать»

Александр Кожевников отреагировал на высказывание в адрес Максима Шалунова.

« » победил « » (3:2 ОТ, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

После игры главный тренер уральцев высказался о , после контакта с которым в первой игре травму получил вратарь : «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит».

«Эмоции, естественно, бьют ключом, это полуфинал Кубка Гагарина. Что тут еще скажешь? Такие эмоции главному тренеру надо убирать. Они ни к чему в подобных вещах.

Наоборот, это злит ребят, все парни с характером, все имеют жизненные принципы. С языком надо быть осторожнее, некрасиво. Не гадость, но некрасиво.

Видно, что Шалунов не специально врезался в Фукале, хотя выкрутить можно по-разному. Например, что Максим специально коньки плохо наточил, чтобы упасть в нужный момент», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.