Заварухин о том, что тренеры «Локомотива» переигрывают «Трактор»: «С чего вы взяли? Незаслуженно уступили. В Челябинске будет другой хоккей»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Алексей Заварухин заявил, что «Трактор» незаслуженно проиграл «Локомотиву».

«Трактор» уступил 2:3 в овертайме во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-2.

– Я горжусь своей командой. Мы играли хорошо и незаслуженно уступили. Это хоккей.

Серия переезжает в Челябинск, там будем совсем другой хоккей. При помощи наших болельщиков будем играть немного по-другому. Будем думать, как дальше действовать.

– Как оцените игру Сергея Мыльникова?

– Сергей здорово сыграл, оставлял команду в игре. К нему никаких претензий. Вся команда работала за Сергея и Зака Фукале.

– Что изменится в Челябинске?

– Дома мы играем немного по-другому. Болельщики будут гнать нас вперед. Этого будет достаточно. 

– Кажется, что «Трактору» не хватает игры первого звена. Что не получается у ребят?

– Они в прошлой игре гол забили. Почему у них не получается? Котляревский гол забил в меньшинстве. Хорошие моменты они создают. У нас ровные четыре состава.

– Вы нервничаете, чувствуете, что тренерский штаб «Локомотива» вас сейчас переигрывает?

– С чего вы взяли? Нет, я не нервничаю. 

– Для вас первый опыт в плей-офф Кубка Гагарина. Команда проигрывает в серии 0:2.

– А где мне еще получать этот опыт? «Динамо» тоже не думало, что мы их 4:0 пройдем, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну справедливости ради, вопрос Серега Курицын задал после спитча заварухина про шалунова и попал, потому что пердачелло подорвало сразу у шевалье
+25
-1
+24
Психанул тренер конкретно.
И побеждать, и проигрывать надо уметь сохранив лицо.
Счет в серии 2-0. Трактор на ходу, как показала 2я игра и еще ничего не ясно, тогда для чего всё это? Репутация зарабатывается годами, а теряется за считанные минуты
+12
0
+12
Ответ Любезный Ботиат
ну справедливости ради, вопрос Серега Курицын задал после спитча заварухина про шалунова и попал, потому что пердачелло подорвало сразу у шевалье
Серёга умеет неудобные вопросы задавать)
+8
0
+8
Незаслуженно?! Это просто досада у Заварухина.
+4
0
+4
Гордишься командой так и гордись и не пазорь своими соплями.
+1
0
+1
То есть он хотел сказать что Локомотив победил не заслужено? Что в этот раз не так? Все удаления с обеих сторон не надуманные, по силовым паритет. Если всё ровно, то удача на стороне сильнейшего
+1
0
+1
АлЕксий, давай покажи себя. Подарки в виде 67% отбитых бросков у вратаря соперника в каждом раунде не выпадают.
0
0
0
Ответ Любезный Ботиат
ну справедливости ради, вопрос Серега Курицын задал после спитча заварухина про шалунова и попал, потому что пердачелло подорвало сразу у шевалье
хах, сам такой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий