Заварухин о том, что тренеры «Локомотива» переигрывают «Трактор»: «С чего вы взяли? Незаслуженно уступили. В Челябинске будет другой хоккей»

Алексей Заварухин заявил, что «Трактор» незаслуженно проиграл «Локомотиву».

« » уступил 2:3 в овертайме во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-2.

– Я горжусь своей командой. Мы играли хорошо и незаслуженно уступили. Это хоккей.

Серия переезжает в Челябинск, там будем совсем другой хоккей. При помощи наших болельщиков будем играть немного по-другому. Будем думать, как дальше действовать.

– Как оцените игру ?

– Сергей здорово сыграл, оставлял команду в игре. К нему никаких претензий. Вся команда работала за Сергея и Зака Фукале.

– Что изменится в Челябинске?

– Дома мы играем немного по-другому. Болельщики будут гнать нас вперед. Этого будет достаточно.

– Кажется, что «Трактору» не хватает игры первого звена. Что не получается у ребят?

– Они в прошлой игре гол забили. Почему у них не получается? Котляревский гол забил в меньшинстве. Хорошие моменты они создают. У нас ровные четыре состава.

– Вы нервничаете, чувствуете, что тренерский штаб « » вас сейчас переигрывает?

– С чего вы взяли? Нет, я не нервничаю.

– Для вас первый опыт в плей-офф Кубка Гагарина. Команда проигрывает в серии 0:2.

– А где мне еще получать этот опыт? «Динамо» тоже не думало, что мы их 4:0 пройдем, – сказал главный тренер «Трактора» .