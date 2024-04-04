Заварухин о том, что тренеры «Локомотива» переигрывают «Трактор»: «С чего вы взяли? Незаслуженно уступили. В Челябинске будет другой хоккей»
Алексей Заварухин заявил, что «Трактор» незаслуженно проиграл «Локомотиву».
«Трактор» уступил 2:3 в овертайме во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-2.
– Я горжусь своей командой. Мы играли хорошо и незаслуженно уступили. Это хоккей.
Серия переезжает в Челябинск, там будем совсем другой хоккей. При помощи наших болельщиков будем играть немного по-другому. Будем думать, как дальше действовать.
– Как оцените игру Сергея Мыльникова?
– Сергей здорово сыграл, оставлял команду в игре. К нему никаких претензий. Вся команда работала за Сергея и Зака Фукале.
– Что изменится в Челябинске?
– Дома мы играем немного по-другому. Болельщики будут гнать нас вперед. Этого будет достаточно.
– Кажется, что «Трактору» не хватает игры первого звена. Что не получается у ребят?
– Они в прошлой игре гол забили. Почему у них не получается? Котляревский гол забил в меньшинстве. Хорошие моменты они создают. У нас ровные четыре состава.
– Вы нервничаете, чувствуете, что тренерский штаб «Локомотива» вас сейчас переигрывает?
– С чего вы взяли? Нет, я не нервничаю.
– Для вас первый опыт в плей-офф Кубка Гагарина. Команда проигрывает в серии 0:2.
– А где мне еще получать этот опыт? «Динамо» тоже не думало, что мы их 4:0 пройдем, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
И побеждать, и проигрывать надо уметь сохранив лицо.
Счет в серии 2-0. Трактор на ходу, как показала 2я игра и еще ничего не ясно, тогда для чего всё это? Репутация зарабатывается годами, а теряется за считанные минуты