Андронов о травме Фукале: «Никакого злого умысла, чисто несчастный случай. Не вижу, за что Шалунов должен извиняться»
Сергей Андронов не считает, что Максим Шалунов намеренно травмировал Зака Фукале.
«Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
Вторую игру серии пропустил вратарь «Трактора» Зак Фукале, который получил повреждение в первом матче после эпизода с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.
Завтра команды сыграют в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в Челябинске.
– Что вы видели в том эпизоде, когда в первом матче Максим Шалунов въехал в Зака Фукале? Этот момент в серии стал ключевым.
– Еще рано говорить о ключевых моментах, потому что серия только началась. А в эпизоде с Фукале – там чисто несчастный случай. Это хоккей.
К сожалению, профессиональный спорт идет в ногу с травмами. Я уверен, что Макс никакого злого умысла не держал. Просто получился такой момент.
– Как вы думаете, почему Шалунов не постучал клюшкой и не подбодрил Фукале, не позвонил ему и не извинился после травмы? На это сетовал на пресс‑конференции главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
– Это их дело. Для них, наверное, это важно. Но если честно, то я просто не вижу, за что Макс должен извиняться. Мы все – спортсмены. Ну, травма произошла. Я даже не знаю, как отреагировать на это.
Ну, «Трактор» на это обращает внимание. А у нас на это просто нет времени. Мы не хотим на этом концентрироваться. Просто идем дальше.
– «Когда Шалунов приедет в Челябинск, то пусть боится», – заявил Заварухин. Это может быть попыткой психологического воздействия на вас?
– Ну нет. Макс – достаточно взрослый парень. Ну чем его испугать? Я не хочу развивать тут перепалку, накручивая комментарии. Заварухин посчитал нужным так сказать – это его право, – сказал нападающий «Локомотива» Сергей Андронов.
это плей-офф, тут извиняются только за непредумышленное убийство.