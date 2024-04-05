Андронов о травме Фукале: «Никакого злого умысла, чисто несчастный случай. Не вижу, за что Шалунов должен извиняться»

Теги Локомотив Трактор травмы Сергей Андронов Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Матч ТВ Хоккей

Сергей Андронов не считает, что Максим Шалунов намеренно травмировал Зака Фукале.

«Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Вторую игру серии пропустил вратарь «Трактора» Зак Фукале, который получил повреждение в первом матче после эпизода с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

Завтра команды сыграют в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в Челябинске.

– Что вы видели в том эпизоде, когда в первом матче Максим Шалунов въехал в Зака Фукале? Этот момент в серии стал ключевым.

– Еще рано говорить о ключевых моментах, потому что серия только началась. А в эпизоде с Фукале – там чисто несчастный случай. Это хоккей.

К сожалению, профессиональный спорт идет в ногу с травмами. Я уверен, что Макс никакого злого умысла не держал. Просто получился такой момент.

– Как вы думаете, почему Шалунов не постучал клюшкой и не подбодрил Фукале, не позвонил ему и не извинился после травмы? На это сетовал на пресс‑конференции главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

– Это их дело. Для них, наверное, это важно. Но если честно, то я просто не вижу, за что Макс должен извиняться. Мы все – спортсмены. Ну, травма произошла. Я даже не знаю, как отреагировать на это.

Ну, «Трактор» на это обращает внимание. А у нас на это просто нет времени. Мы не хотим на этом концентрироваться. Просто идем дальше.

– «Когда Шалунов приедет в Челябинск, то пусть боится», – заявил Заварухин. Это может быть попыткой психологического воздействия на вас?

– Ну нет. Макс – достаточно взрослый парень. Ну чем его испугать? Я не хочу развивать тут перепалку, накручивая комментарии. Заварухин посчитал нужным так сказать – это его право, – сказал нападающий «Локомотива» Сергей Андронов.

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7 комментариев
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Сказать "извини, дружище, не спецом!" Видать что-то не позволяет.
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Перед кадыровым?
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Просто по-человечески можно извиниться
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журналюги сейчас, конечно, будут максимум хайпа ловить на этой теме, еще и заварухин угля подкинул на прессухе. Хорошо, что Локо не ведется на эти разговоры, пускай Трактор сам себя накручивает, вместо того, чтобы играть в хоккей
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В последнее время стало много обвинений в якобы излишней жесткости в хоккее. Жалуются в основном тренеры проигравшей команды. Забывать стали что хоккей не балет. Посмотрите эпизоды с участием Васильева, Хатулева, Гусева, мужики не жалели ни себя ни других на льду, остались в памяти настоящими бойцами.
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Да, это несчастный, случай. И такие несчастные случаи вы отрабатываете на тренировках.
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Ответ sergey2022
Просто по-человечески можно извиниться
за что бл извиняться, его на скорой увезли? или в список травмированных попал?
это плей-офф, тут извиняются только за непредумышленное убийство.
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