Андронов о травме Фукале: «Никакого злого умысла, чисто несчастный случай. Не вижу, за что Шалунов должен извиняться»

Сергей Андронов не считает, что Максим Шалунов намеренно травмировал Зака Фукале.

«Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Вторую игру серии пропустил вратарь «Трактора» Зак Фукале, который получил повреждение в первом матче после эпизода с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

Завтра команды сыграют в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в Челябинске.

– Что вы видели в том эпизоде, когда в первом матче Максим Шалунов въехал в ? Этот момент в серии стал ключевым.

– Еще рано говорить о ключевых моментах, потому что серия только началась. А в эпизоде с Фукале – там чисто несчастный случай. Это хоккей.

К сожалению, профессиональный спорт идет в ногу с травмами. Я уверен, что Макс никакого злого умысла не держал. Просто получился такой момент.

– Как вы думаете, почему Шалунов не постучал клюшкой и не подбодрил Фукале, не позвонил ему и не извинился после травмы? На это сетовал на пресс‑конференции главный тренер « » .

– Это их дело. Для них, наверное, это важно. Но если честно, то я просто не вижу, за что должен извиняться. Мы все – спортсмены. Ну, травма произошла. Я даже не знаю, как отреагировать на это.

Ну, «Трактор» на это обращает внимание. А у нас на это просто нет времени. Мы не хотим на этом концентрироваться. Просто идем дальше.

– «Когда Шалунов приедет в Челябинск, то пусть боится», – заявил Заварухин. Это может быть попыткой психологического воздействия на вас?

– Ну нет. Макс – достаточно взрослый парень. Ну чем его испугать? Я не хочу развивать тут перепалку, накручивая комментарии. Заварухин посчитал нужным так сказать – это его право, – сказал нападающий « » Сергей Андронов.