Медведев предложил увеличить потолок зарплат в КХЛ на 10%: «Надо, раз сезон продлили на месяц»

Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на следующий сезон.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

Сразу после окончания сезона стало известно, что СКА превышает потолок зарплат на следующий сезон на 300 миллионов рублей. По этой причине клуб будет вынужден расстаться с частью игроков.

29 марта КХЛ приняла решение об увеличении сроков проведения чемпионата на месяц. Со следующего сезона новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ – 31 мая.

«Заседание совета директоров СКА перенесено с 6 на 20 апреля. Как обычно, после завершения сезона в повестке совета директоров будут отчет тренерского штаба, отчет финансовых и коммерческих служб, предложения по формированию команды на следующий сезон и, конечно, оценка сезона.

Есть потолок зарплат, который СКА и соблюдает. Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.