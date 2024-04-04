Медведев предложил увеличить потолок зарплат в КХЛ на 10%: «Надо, раз сезон продлили на месяц»

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Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на следующий сезон.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

Сразу после окончания сезона стало известно, что СКА превышает потолок зарплат на следующий сезон на 300 миллионов рублей. По этой причине клуб будет вынужден расстаться с частью игроков.

29 марта КХЛ приняла решение об увеличении сроков проведения чемпионата на месяц. Со следующего сезона новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ – 31 мая.

«Заседание совета директоров СКА перенесено с 6 на 20 апреля. Как обычно, после завершения сезона в повестке совета директоров будут отчет тренерского штаба, отчет финансовых и коммерческих служб, предложения по формированию команды на следующий сезон и, конечно, оценка сезона.

Есть потолок зарплат, который СКА и соблюдает. Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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67 комментариев
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Все всех на 10%, для СКА на 110%
+63
-4
+59
что уж мелочиться.....а давайте на 100%
+41
-2
+39
СКА и так половину денег в конверте платит,
Глотов 22 млн, Никишин и Хайруллин по 35,
Серебряков 10 - это смешно, не верю.
Средние игроки в лиге 50-60 млн имеют, а это лидеры как бы.
И то вписаться в потолок не могут.
Гениальные менеджеры))))
+40
-2
+38
Клубы отбивают затраты на 10-20%.
Соответственно нужно понижать потолок в 4 раза, чтобы не кормить их за деньги налогоплательщиков.
Хоккеисты это примут, т.к. в АХЛ и условной Швейцарии им не дадут особо больше.
Ненормально, что в КХЛ зарплаты в 5 раз больше чем в Швеции и АХЛ.
+36
-2
+34
Григоренко и Плотников сами себе не заплатят, и ведь это ещё не вся новая подписанная молодёжь.
+33
0
+33
Бездарность - это с 2005 года иметь самый большой бюджет в лиге и взять два КГ, 6 лет подряд отлетать от ЦСКА , как ненужная вещь.
Динамо Москва 11 кратный чемпион страны из них 6 кратный чемпион России , 19 кратный вице -чемпион и 20 кратный бронзовый призер., два кубка Гагарина . Когда Динамо знало весь мир вас даже никто в стране не знал . Вас даже в турне с командами ВХА/НХЛ никто никогда не звал . Вы одному Ковальчуку платили 250 млн за сезон - вот где позор . 19 лет собираете лучших игроков в лиге и все мимо кассы . Бгггг. Но из Шексны пожарному 16 части виднее кто и что .
+18
-3
+15
Ответ Al Al
СКА и так половину денег в конверте платит, Глотов 22 млн, Никишин и Хайруллин по 35, Серебряков 10 - это смешно, не верю. Средние игроки в лиге 50-60 млн имеют, а это лидеры как бы. И то вписаться в потолок не могут. Гениальные менеджеры))))
у Серебра в Адмирале 15 было минимум, в СКА ушёл на 10тку? поверил в систему Ротана))
+13
0
+13
Смысл вообще во всех этих потолках, если никто его толком не соблюдает, тем более ска
+17
-7
+10
Ответ >>>Внезапный Лось<<<
что уж мелочиться.....а давайте на 100%
И только для СКА! ;)
+9
-1
+8
Персонально для середняка надо разрешить увеличение на 100 % , чтобы можно было с удвоенной силой говорить «Спасибо Газпрому и лично Алексею Борисовичу , что втюхиваете в нас сумасшедшие деньги и верите в нас» у нас система . Мы сейчас как соберемся и в своих снах дернем канадцев «бггг . Все -равно выкинуть из ПО , как бездарность . В прошлом году после того , как ЦСКА выкинул реплику из ПО , все также были слезы
Ротенберга . И он чуть не плача говорил : «Будем сильнее , будем сильнее. У ЦСКА чемпионское окно закрывается , а у нас открывается». Бгггг . Ахахахаха. И тут бац , Аатомобилист разобрался на классе , с небритыми пацанами и с Ротенбергом .
+8
-2
+6
Пошла вода горячая… чего же только на 10? А остальные 210 куда денете? Бедолаги….
+5
0
+5
Ответ Al Al
Клубы отбивают затраты на 10-20%. Соответственно нужно понижать потолок в 4 раза, чтобы не кормить их за деньги налогоплательщиков. Хоккеисты это примут, т.к. в АХЛ и условной Швейцарии им не дадут особо больше. Ненормально, что в КХЛ зарплаты в 5 раз больше чем в Швеции и АХЛ.
Зарплаты это только часть трат. Есть ещё расходы на систему клуба, детские команды, школы, МХЛ, ВХЛ, НМХЛ, логистика(перелёты, питание проживание и т.д). Если бы клубы существовали в рамках реальной бизнес модели, а не в реальности где доходом является транш от главного спонсора(газпром, роснефть и т.д), то З/п хоккеистов была бы +- на уровне МРОТ.
+6
-1
+5
Ответ United
Смысл вообще во всех этих потолках, если никто его толком не соблюдает, тем более ска
Разве сейчас не соблюдают?
+7
-2
+5
Ответ Dimonty
Разве сейчас не соблюдают?
он довольно гибкий
в потолок входит зарплата игроков, различные бонусы в платёжке не учитываются
+5
0
+5
Какая связь между длиной сезона и суммой контракта? В контракте оговаривается срок контракта, а не сезона.
+5
-1
+4
Можно сократить процентов на 50.
все равно 95% игроков кроме КХЛ нигде не нужны.
а , если захотят уйти, то пример Федотова еще свеж.
+5
-1
+4
Ответ Операция Ы
Григоренко и Плотников сами себе не заплатят, и ведь это ещё не вся новая подписанная молодёжь.
Не просто молодежь - а молодые воспитанники!!!
+4
0
+4
Ответ nikitosdaipoltos
он довольно гибкий в потолок входит зарплата игроков, различные бонусы в платёжке не учитываются
Бонусы не более 20 процентов вообще то, то есть потолок это 900 +180.
Там другая дыра была, бонусы за выход в 1/2 финала, но ЦСКА и СКА не прошли туда
+3
0
+3
Для всех на 10, а для СКА на 50
+3
0
+3
сезон продлили? так вы ж вылетели...
+3
0
+3
Ответ КЕША
Бездарность - это с 2005 года иметь самый большой бюджет в лиге и взять два КГ, 6 лет подряд отлетать от ЦСКА , как ненужная вещь. Динамо Москва 11 кратный чемпион страны из них 6 кратный чемпион России , 19 кратный вице -чемпион и 20 кратный бронзовый призер., два кубка Гагарина . Когда Динамо знало весь мир вас даже никто в стране не знал . Вас даже в турне с командами ВХА/НХЛ никто никогда не звал . Вы одному Ковальчуку платили 250 млн за сезон - вот где позор . 19 лет собираете лучших игроков в лиге и все мимо кассы . Бгггг. Но из Шексны пожарному 16 части виднее кто и что .
Так нет же давно такой команды, они банкрот, есть ХК МВД.
+3
-1
+2
А где связь? Типа, раз сезон продлили на месяц, то ноги у игроков станут ещё самолётнее, поэтому целесообразно докупить ещё пять звеньев, чтобы этого избежать?
+2
0
+2
Кто о чем, а спб о бабле и судьях.
+2
0
+2
Ответ >>>Внезапный Лось<<<
что уж мелочиться.....а давайте на 100%
Угага
+1
0
+1
Ответ Al Al
Клубы отбивают затраты на 10-20%. Соответственно нужно понижать потолок в 4 раза, чтобы не кормить их за деньги налогоплательщиков. Хоккеисты это примут, т.к. в АХЛ и условной Швейцарии им не дадут особо больше. Ненормально, что в КХЛ зарплаты в 5 раз больше чем в Швеции и АХЛ.
Вот именно. Примут, ибо в европейских лигах платят значительно меньше, а НХЛ не резиновая
+1
0
+1
АХХХАААААХХХ!!!))))
Извините, больше нечего сказать))
+2
-1
+1
Лучше зарплату дворников им бы предложили!
+1
0
+1
А ска помешал потолок?
+2
-1
+1
А что, разве нытье относительно судейства закончилось? Да ладно, так было интересно. А сейчас пойдёт сплошная арифметика, тоска зеленая(точнее сине-красная).
+3
-2
+1
А кто проверяет выполнение потолка зарплат ?
Это орган внутри КХЛ ?
Или нанимают независимых аудиторов ?
+1
0
+1
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