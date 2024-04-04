Медведев предложил увеличить потолок зарплат в КХЛ на 10%: «Надо, раз сезон продлили на месяц»
Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на следующий сезон.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.
Сразу после окончания сезона стало известно, что СКА превышает потолок зарплат на следующий сезон на 300 миллионов рублей. По этой причине клуб будет вынужден расстаться с частью игроков.
29 марта КХЛ приняла решение об увеличении сроков проведения чемпионата на месяц. Со следующего сезона новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ – 31 мая.
«Заседание совета директоров СКА перенесено с 6 на 20 апреля. Как обычно, после завершения сезона в повестке совета директоров будут отчет тренерского штаба, отчет финансовых и коммерческих служб, предложения по формированию команды на следующий сезон и, конечно, оценка сезона.
Есть потолок зарплат, который СКА и соблюдает. Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Глотов 22 млн, Никишин и Хайруллин по 35,
Серебряков 10 - это смешно, не верю.
Средние игроки в лиге 50-60 млн имеют, а это лидеры как бы.
И то вписаться в потолок не могут.
Гениальные менеджеры))))
Соответственно нужно понижать потолок в 4 раза, чтобы не кормить их за деньги налогоплательщиков.
Хоккеисты это примут, т.к. в АХЛ и условной Швейцарии им не дадут особо больше.
Ненормально, что в КХЛ зарплаты в 5 раз больше чем в Швеции и АХЛ.
Динамо Москва 11 кратный чемпион страны из них 6 кратный чемпион России , 19 кратный вице -чемпион и 20 кратный бронзовый призер., два кубка Гагарина . Когда Динамо знало весь мир вас даже никто в стране не знал . Вас даже в турне с командами ВХА/НХЛ никто никогда не звал . Вы одному Ковальчуку платили 250 млн за сезон - вот где позор . 19 лет собираете лучших игроков в лиге и все мимо кассы . Бгггг. Но из Шексны пожарному 16 части виднее кто и что .
Ротенберга . И он чуть не плача говорил : «Будем сильнее , будем сильнее. У ЦСКА чемпионское окно закрывается , а у нас открывается». Бгггг . Ахахахаха. И тут бац , Аатомобилист разобрался на классе , с небритыми пацанами и с Ротенбергом .
в потолок входит зарплата игроков, различные бонусы в платёжке не учитываются
все равно 95% игроков кроме КХЛ нигде не нужны.
а , если захотят уйти, то пример Федотова еще свеж.
Там другая дыра была, бонусы за выход в 1/2 финала, но ЦСКА и СКА не прошли туда
Извините, больше нечего сказать))
Это орган внутри КХЛ ?
Или нанимают независимых аудиторов ?