Медведев о судействе в КХЛ: «Мы же не в UFC, хотя там правила есть! Лакмусовая бумага – удаление Серебрякова. Сделайте выводы, как Кинэн, Эспозито, Стюарт, Дугуэй, Гашек»
Александр Медведев сравнил судейство в КХЛ и UFC.
СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.
Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ранее заявил, что отправил Филу Эспозито, Полу Стюарту и Рону Дугуэю фрагмент с данным удалением, а также сообщение ему отправил Майк Кинэн.
«Мы же не в MMA, не в UFC, где бои без правил, хотя и там тоже правила все же есть!
Вынужден еще раз обратиться к лакмусовой бумаге – удаление вратаря СКА Серебрякова в пятом матче игры с «Автомобилистом».
Предлагаю каждому прочитать, пересмотреть эпизод с удалением Серебрякова и сделать свои выводы, как это сделали Железный Майк Кинэн, Фил Эспозито, Пол Стюарт, Рон Дугуэй и даже Доминатор Гашек», – сказал Александр Медведев.
По-моему, даже самые замшелые журналисты уже так не говорят.
Уже Автомобилист успел 1 игру проиграть, а этот все удаление вспоминает.
Уже даже в Питере тошнит от тебя, шел бы лучше на Зенит наяривать, вчера же Спартак обыграли твой любимый. Отстань от СКА
Вторая мировая, кстати, по той же причине.