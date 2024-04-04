Медведев о судействе в КХЛ: «Мы же не в UFC, хотя там правила есть! Лакмусовая бумага – удаление Серебрякова. Сделайте выводы, как Кинэн, Эспозито, Стюарт, Дугуэй, Гашек»

Александр Медведев сравнил судейство в КХЛ и UFC.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами « », которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ранее заявил, что отправил , Полу Стюарту и Рону Дугуэю фрагмент с данным удалением, а также сообщение ему отправил Майк Кинэн.

«Мы же не в MMA, не в UFC, где бои без правил, хотя и там тоже правила все же есть!

Вынужден еще раз обратиться к лакмусовой бумаге – удаление вратаря СКА Серебрякова в пятом матче игры с «Автомобилистом».

Предлагаю каждому прочитать, пересмотреть эпизод с удалением Серебрякова и сделать свои выводы, как это сделали Железный Майк Кинэн, Фил Эспозито, Пол Стюарт, Рон Дугуэй и даже Доминатор Гашек», – сказал Александр Медведев.