Медведев о судействе в КХЛ: «Мы же не в UFC, хотя там правила есть! Лакмусовая бумага – удаление Серебрякова. Сделайте выводы, как Кинэн, Эспозито, Стюарт, Дугуэй, Гашек»

Теги СКА Автомобилист судьи Доминик Гашек Майк Кинэн Александр Медведев КХЛ Фил Эспозито Кубок Гагарина Пол Стюарт правила Никита Серебряков Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев сравнил судейство в КХЛ и UFC.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ранее заявил, что отправил Филу Эспозито, Полу Стюарту и Рону Дугуэю фрагмент с данным удалением, а также сообщение ему отправил Майк Кинэн.

«Мы же не в MMA, не в UFC, где бои без правил, хотя и там тоже правила все же есть!

Вынужден еще раз обратиться к лакмусовой бумаге – удаление вратаря СКА Серебрякова в пятом матче игры с «Автомобилистом».

Предлагаю каждому прочитать, пересмотреть эпизод с удалением Серебрякова и сделать свои выводы, как это сделали Железный Майк Кинэн, Фил Эспозито, Пол Стюарт, Рон Дугуэй и даже Доминатор Гашек», – сказал Александр Медведев.

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ужас какой. Две недели на одно удаление ныть. Питерские вы нормальные?
+19
0
+19
Уже тошнит От этого персонажа!
+17
0
+17
Есть правила, читай их🤡
+10
0
+10
кошмар, как ты порвался-то...
+6
0
+6
Скорей бы новый вылет СКА в следующем плей-офф. Хоть новый повод появится)))
+5
0
+5
Так Гашек враг государства или уважаемый для СКА человек? Хотя это одно и тоже походу
+4
0
+4
Да назначьте его главной судейского комитета. Только бы заткнулся. Сил нет слушать его нытье. Как базарная тётка.
+3
0
+3
Какой же нехороший (это очень мягко, как комплимент) персонаж! Олицетворение питера!
+2
0
+2
Медведева стало слишком много. Видимо заразился вирусом Йозе.
+2
0
+2
Блин, и этот чудил руководит и хоккейной, и футбольной командой! Его бы врачам проверить
+3
-1
+2
Ответ Alexey Drugov
Ужас какой. Две недели на одно удаление ныть. Питерские вы нормальные?
Такие люди готовы подогнать правила под себя,лишь бы забрать Кубок любыми способами!
+1
0
+1
Так вот и в КХЛ есть правила, как и в UFC, поэтому Серебрякова удалили
+1
0
+1
Пора, пора уже создавать свою лигу на базе ночной лиги со своими ####### и Блекджеком
+1
0
+1
Ответ Melnikov1968
Да назначьте его главной судейского комитета. Только бы заткнулся. Сил нет слушать его нытье. Как базарная тётка.
Ноет, ноет... Так что нибудь и выклянчеет, ведь в руководстве КХЛ свои люди, слабые на подкуп
0
0
0
Медведев прекрати у читателей вызывать рвоту и понос своими мерзостями!!!
0
0
0
У тебя они в телефоне так записаны? Железный Майк Кинэн, Доминатор Гашек

По-моему, даже самые замшелые журналисты уже так не говорят.
0
0
0
Госпади, как ты надоел уже, Медведев. Уже Роман Борисыч даже рот заткнул.
Уже Автомобилист успел 1 игру проиграть, а этот все удаление вспоминает.

Уже даже в Питере тошнит от тебя, шел бы лучше на Зенит наяривать, вчера же Спартак обыграли твой любимый. Отстань от СКА
0
0
0
срочно нужна переигровка с Автомобилистом при счете 3-0 в пользу ска
0
0
0
Успокойте кто-нибудь эту старую истеричку.
0
0
0
Вот его прёт, до сих пор не отпускает.
0
0
0
Складывается впечатление других забот нет.
0
0
0
Братан, ну хорош уже
0
0
0
Сколько этот денежный мешок при ротенберге и медведеве кубков взял? Почему они до сих пор не уволены?
0
0
0
Знаете почему началось СВО - удаление Серебрякова!
Вторая мировая, кстати, по той же причине.
0
0
0
Готовьтесь, теперь матчи ске будет судить ротенберг. Летом оформит корочки судьи и фперде..
0
0
0
Приводить в пример мнение чешского отбитого хейтера- это пик всей сущности нынешнего СКА!
+1
-1
0
Блин, он хуже Мостового про Абаскаля
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий