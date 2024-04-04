Медведев о судействе: «В тупик ставят комментарии в стиле «сам дурак». Мы не понимаем правил – намек на то, что мы должны играть в игру, правила которой недоступны пониманию?»

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев поделился мыслями о судействе в КХЛ.

Председателя совета директоров СКА оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за высказываний про арбитров после поражения от Автомобилиста (1-4).

Во втором периоде пятого матча серии голкипер СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. «Автомобилист» реализовал большинстве.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался про этот эпизод: «Когда люди кричат: «Волки, волки!», надо понимать – есть правила. Как только в России каждый будет заниматься своим делом – будет качественный прогресс».

«Юридические вопросы оставим в стороне до окончания разбирательства, в том числе по штрафу, который выставили клубу, а не мне лично. Кстати, это вопрос, почему так.

Что касается заявлений со стороны КХЛ и ряда комментариев в стиле «не лезьте не в свое дело» или «сам дурак», то это ставит в тупик.

Разговоры о том, что мы не знаем или не понимаем правил, – это что, намек на то, что мы должны играть в игру, правила которой нам неизвестны, недоступны нашему пониманию, и что нам нельзя трактовать?» – сказал Александр Медведев.

В качестве примера Медведев привел правило 57 «Подножка». В третьем абзаце первого пункта этого правила отмечается, что «если, по мнению главного судьи, игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем при этом совершает подножку сопернику, штраф за подножку должен быть наложен». Вместе с тем в четвертом абзаце правил указано, что «случайные подножки, которые происходят одновременно с завершением игрового эпизода, не будут наказываться».

«КХЛ, ссылаясь на абзац 3, упорно не замечает и не трактует абзац 4», – сказал председатель совета директоров СКА.

7 комментариев
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ой-ей, да тут совсем всё плохо
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Ему же не выгодно вдумываться в четвертый абзац. Поэтому проще трактовать правила на свой лад и кричать мол "обокрали народное достояние".
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Медведь все не успакоится.
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смешно читать заслужили СКА . Кто бы посмел?
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это намек на то,чтобы вы шли в задницу
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бартез, как считаешь прав ли он? Ты же хорошо разбираешься в околоСКА
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Сколько же дряни в этом человеке.
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