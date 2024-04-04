Плющев о 3-м раунде плей-офф: «Все полуфиналисты не должны были туда выходить, по логике. 4 команды одинаково претендуют на финал»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал шансы участников плей-офф на Кубок Гагарина.

В полуфинальных парах играют «Локомотив» – «Трактор» (1-0) и «Металлург» – «Автомобилист» (1-0).

Обладатели шести последних Кубков Гагарина выбыли из розыгрыша в первых двух раундах.

«Честно скажу, что по логике все команды, которые сейчас играют в полуфинале, не должны были туда выходить. Но получилось так, что они оказались на такой высокой стадии.

Все четыре команды одинаково претендуют на выход в финал Кубка. Может, у «Магнитки» есть небольшое преимущество за счет опыта борьбы на таких поздних стадиях.

Но от того состава, который был у Магнитогорска два-три года назад, практически ничего не осталось», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это про Медведевско-Ротенберговской логике?
+13
-2
+11
Ага, особенно Локомотив и Магнитка ПО ЛОГИКЕ
+7
0
+7
Честно скажу, но по логике Плющев не должен был быть допущен к хоккею, но так получилось, что сейчас мы читаем в ленте этого эксперта.
+6
0
+6
Эээ ну ладно Авто и Трактор хотя бы шли нижним посевом, но Локомотив и ММг это 3 и 4 место по итогам регулярки... Ну, допустим СКА и Динамо ожидались выше, но другие то кто?? Что у него в голове...
+5
0
+5
В смысле не должны были туда выходить? Это как? Эти команды играли с какими то други командами, которые не претендовали на выход? Локо прошел двух последних обладателей кубка. Трактор прошел победителя регулярки, Авто прошел одного из главных фаворитов, ну а Магнитка в принципе там часто играет. Что несет этот "эксперт"?
+5
0
+5
Это с чего такие выводы? Просто перекрестный плей офф расставил все по местам. Вот, то что СКА и Ц СКА безоговорочно выходили в финал - это был нелогично.
+2
0
+2
Какой же он недалекий....
+1
0
+1
Он как будто не в курсе, что Трактор за 7 сезонов третий раз в Полуфинале
+1
0
+1
Ну не все, но одна-две да неожиданно сюда попали.
+1
0
+1
Опять Плющит его.....
+1
0
+1
Ответ strashnov
Пишет, что Магнитка имеет преимущество из за опыта. Они кубком владели восемь лет назад. Ни тренерский штаб ни состав, опыта не имеют. Так что все четыре команды в одинаковых условиях.
Обычное стереотипное мышление. По его логике, Спартак тоже имел бы преимущество в случае выхода в полуфинал. Ведь они когда-то в 70-х выигрывали чемпионат.
+1
0
+1
То есть как раз примерно за те 6 сезонов, в которых были обладатели Кубка, которые выиграли тогда
0
0
0
Пишет, что Магнитка имеет преимущество из за опыта. Они кубком владели восемь лет назад. Ни тренерский штаб ни состав, опыта не имеют. Так что все четыре команды в одинаковых условиях.
+1
-1
0
Ответ strashnov
Пишет, что Магнитка имеет преимущество из за опыта. Они кубком владели восемь лет назад. Ни тренерский штаб ни состав, опыта не имеют. Так что все четыре команды в одинаковых условиях.
Какой опыт? Там 2 звена из Северстали и тренер
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий