Плющев о 3-м раунде плей-офф: «Все полуфиналисты не должны были туда выходить, по логике. 4 команды одинаково претендуют на финал»

Владимир Плющев прокомментировал шансы участников плей-офф на Кубок Гагарина.

В полуфинальных парах играют «Локомотив» – «Трактор» (1-0) и «Металлург» – «Автомобилист» (1-0).

Обладатели шести последних Кубков Гагарина выбыли из розыгрыша в первых двух раундах.

«Честно скажу, что по логике все команды, которые сейчас играют в полуфинале, не должны были туда выходить. Но получилось так, что они оказались на такой высокой стадии.

Все четыре команды одинаково претендуют на выход в финал Кубка. Может, у «Магнитки» есть небольшое преимущество за счет опыта борьбы на таких поздних стадиях.

Но от того состава, который был у Магнитогорска два-три года назад, практически ничего не осталось», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.