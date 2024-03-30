Чемпионы 6 последних сезонов КХЛ выбыли из Кубка Гагарина. Трофей возьмет либо «Металлург» спустя 8 лет, либо новый клуб

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Спартак Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В КХЛ определился третий полуфиналист Кубка Гагарина.

После поражения «Авангарда» в седьмом матче серии с «Локомотивом» (0:2, 3-4) из розыгрыша Кубка Гагарина выбыли все чемпионы последних 6 сезонов.

ЦСКА (2019, 2022 и 2023) и «Ак Барс» (2018) проиграли в первом раунде плей-офф, СКА (2017) и «Авангард» (2021) – во втором. В 2020 году сезон не был завершен из-за пандемии коронавируса.

Борьбу за Кубок Гагарина продолжают «Локомотив», «Автомобилист», «Трактор», «Металлург» и «Спартак». Из них только команда из Магнитогорска становилась обладателем трофея (дважды, в последний раз – в 2016 году).

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59 комментариев
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Как нейтральный болельщик я за Локо в этом КГ из-за ряда причин:
За все трагические события, за всю невезуху последних 20 лет, за профессионализм Никитина, за много местной молодёжи в составе и адекватных болельщиков, за чистую и честную игру команды без провокаций и грязи.
+82
-6
+76
За Новый Клуб!
+60
-2
+58
Открою секрет. Тссс...никому не говорите... КГ возьмет либо Металлург, либо Локо, либо Авто, либо Трактор, либо Спартак
+47
-5
+42
Ответ Геннадий Тёкин
Спартак-чемпион!!!
Увы, ни в одном виде спорта
+22
-8
+14
Лучший плей-офф за долгое время! Интрига и интерес болельщиков снова вернулись.
+16
-3
+13
Возможно сильнейшие - Металлург и Локомотив.
Но лучше отдохнувшие - настоящие кубковые бойцы Автомобилист и Трактор.
+11
-1
+10
Лучший ПО за последние годы, пусть будет финал Авто Трактор
+11
-1
+10
Ответ Netto Brutto
Как нейтральный болельщик я за Локо в этом КГ из-за ряда причин: За все трагические события, за всю невезуху последних 20 лет, за профессионализм Никитина, за много местной молодёжи в составе и адекватных болельщиков, за чистую и честную игру команды без провокаций и грязи.
А я за Локо как нейтральный, потому что единственный раз, когда я был на хоккее в этом сезоне - это когда на НГ ездил в Питер, когда Локо в Ледовом победили Ротена 2:1. Пусть они чемпионят.
+9
-3
+6
Ответ Dan Boyle
Открою секрет. Тссс...никому не говорите... КГ возьмет либо Металлург, либо Локо, либо Авто, либо Трактор, либо Спартак
А "Витязь"уже никак,да?
+8
-3
+5
Ответ Геннадий Тёкин
Спартак-чемпион!!!
По хоккею с кирпичом (с)
+6
-2
+4
Ответ Netto Brutto
Как нейтральный болельщик я за Локо в этом КГ из-за ряда причин: За все трагические события, за всю невезуху последних 20 лет, за профессионализм Никитина, за много местной молодёжи в составе и адекватных болельщиков, за чистую и честную игру команды без провокаций и грязи.
Полностью поддерживаю))
+8
-4
+4
Ответ Dan Boyle
Открою секрет. Тссс...никому не говорите... КГ возьмет либо Металлург, либо Локо, либо Авто, либо Трактор, либо Спартак
Вот это да, вот это аналитика! Браво!
+7
-3
+4
Ответ Westmoreland
За Новый Клуб!
трактор чемпион
+10
-6
+4
Рьяно накачиваемый практически весь сезон всеми экспердами мыльный пузырь превосходства Западной конференции лопнул. Обдало всех, обделались отдельные.
+7
-4
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С одной стороны согласен, с другой стороны надо восстановиться физически и главное морально. Морально для молодых даже важнее.
Да тут не угадаешь, как лучше :) Лучше будет у победителя :)
+2
0
+2
Ответ ruslan_khaibulov
Автомобилист выбив двух главных фаворитов по игре и по делу заслужил взять кубок у Трактора и Машинки этот кубок уже есть.
Какой кубок есть у Трактора, можно узнать?
+2
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Лучше пусть будет новый чемпион.
Болельщикам ММГ - без обид.
+4
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«Хоккей – мужская игра. Побеждает та команда, в которой больше настоящих мужчин».
(с) Брайан Бурк.
+3
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Только ЛОКО только победа
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Ответ Xell
Вопрос в заголовке Либо не стоит)) Конечно Кубок выиграет Металлург.
Не говори гоп, пока не перепрыгнул
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Ответ Sergeev55
а с чего вы взяли, что Металлург??? Они даже ещё в полуфинал не вышли
Сегодня пройдут. 😉
+2
-1
+1
И - интрига!!!
+1
0
+1
Ответ Dan Boyle
Открою секрет. Тссс...никому не говорите... КГ возьмет либо Металлург, либо Локо, либо Авто, либо Трактор, либо Спартак
Блин, ну зачем спойлерить?😡
+1
0
+1
Будем болеть за Трактор!Ну,а так да победит сильнейший !Хорошего хоккея!😎
+1
0
+1
Локо!
+1
0
+1
Спартак-чемпион!!!
+15
-14
+1
Ответ Георгий Янцевич
Какой кубок есть у Трактора, можно узнать?
Чемпионами они были в отличие от автомобиля) это из серии что у Ливерпуля только типа 1 титул чемпиона АПЛ?) какая разница , титул чемпиона страны есть у Трактора
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Возможно сильнейшие - Металлург и Локомотив. Но лучше отдохнувшие - настоящие кубковые бойцы Автомобилист и Трактор.
Давно ли они стали кубковыми бойцами??? Назови даты, пожалуйста.
0
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Ответ Xell
Отдых зло. Ломает ритм.
С одной стороны согласен, с другой стороны надо восстановиться физически и главное морально. Морально для молодых даже важнее.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Возможно сильнейшие - Металлург и Локомотив. Но лучше отдохнувшие - настоящие кубковые бойцы Автомобилист и Трактор.
Отдых зло. Ломает ритм.
+2
-2
0
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