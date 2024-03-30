Чемпионы 6 последних сезонов КХЛ выбыли из Кубка Гагарина. Трофей возьмет либо «Металлург» спустя 8 лет, либо новый клуб

В КХЛ определился третий полуфиналист Кубка Гагарина.

После поражения «Авангарда» в седьмом матче серии с «Локомотивом» (0:2, 3-4) из розыгрыша Кубка Гагарина выбыли все чемпионы последних 6 сезонов.

ЦСКА (2019, 2022 и 2023) и «Ак Барс» (2018) проиграли в первом раунде плей-офф, СКА (2017) и «Авангард» (2021) – во втором. В 2020 году сезон не был завершен из-за пандемии коронавируса.

Борьбу за Кубок Гагарина продолжают «Локомотив», «Автомобилист», «Трактор», «Металлург» и «Спартак». Из них только команда из Магнитогорска становилась обладателем трофея (дважды, в последний раз – в 2016 году).