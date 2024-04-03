Плющев о назначении Звягина: «Не увидел тренерской работы, кроме эмоций и маханий руками. Те, кто был у истоков этой идеи, должны будут разделить с ним ответственность за результат»
Владимир Плющев высказался об утверждении Сергея Звягина тренером «Авангарда».
– Сейчас идет большая дискуссия вокруг «Авангарда». Михаил Кравец дал два интервью, где было заметно, что он обижен на клуб. Считаете, прав был клуб после его увольнения, учитывая, что со Звягиным команда приободрилась?
– Знаете, команда не может приободриться через день после того, как сняли главного тренера. Историей доказано, что если команда демонстративно проигрывает две игры у себя на площадке, причем одна просто разгромная, они просто хотят показать, что существует непонимание между игроками и тренерским штабом. В связи с чем было решено быстро сменить главного тренера на помощника.
Но почему был выбран Звягин, я не знаю. Игроки вытащили на себе две игры, но в финальной игре им нужна была помощь. Но там, кроме эмоций и маханий руками, я что-то не увидел особо тренерской работы.
– Стоило его продлить на второй сезон?
– Не могу давать этому оценку, но считаю, что те, кто был у истоков этой выдающейся идеи, должны будут в будущем разделить ответственность за результат с наставником команды, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.