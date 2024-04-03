Плющев о назначении Звягина: «Не увидел тренерской работы, кроме эмоций и маханий руками. Те, кто был у истоков этой идеи, должны будут разделить с ним ответственность за результат»

Владимир Плющев высказался об утверждении Сергея Звягина тренером «Авангарда».

– Сейчас идет большая дискуссия вокруг « ». дал два интервью, где было заметно, что он обижен на клуб. Считаете, прав был клуб после его увольнения, учитывая, что со команда приободрилась?

– Знаете, команда не может приободриться через день после того, как сняли главного тренера. Историей доказано, что если команда демонстративно проигрывает две игры у себя на площадке, причем одна просто разгромная, они просто хотят показать, что существует непонимание между игроками и тренерским штабом. В связи с чем было решено быстро сменить главного тренера на помощника.

Но почему был выбран Звягин, я не знаю. Игроки вытащили на себе две игры, но в финальной игре им нужна была помощь. Но там, кроме эмоций и маханий руками, я что-то не увидел особо тренерской работы.

– Стоило его продлить на второй сезон?

– Не могу давать этому оценку, но считаю, что те, кто был у истоков этой выдающейся идеи, должны будут в будущем разделить ответственность за результат с наставником команды, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.