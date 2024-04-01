Плющев о Ротенберге: «Если тренер сделает все выводы из сезона – хорошо. А если не сделает… То что я могу сказать по этому поводу?»

Владимир Плющев высказался о том, что Роман Ротенберг продолжит тренировать СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

– Нужны ли СКА перемены в тренерском штабе? В каких компонентах СКА нужно прибавлять?

– Я думаю, прибавить надо в организации игры и внимательнее разбирать соперников.

Нельзя с каждым соперником действовать в одном и том же ключе, в котором играли на протяжении всего сезона.

Наверное, здесь нужны более хорошие аналитики, которые будут говорить то, что реально есть, а не то, что хочется слышать.

– Есть ли у Ротенберга право на ошибку в следующем сезоне? Да, его продлили на пять лет, но мы можем вспомнить пример Федорова, которого уволили из ЦСКА, несмотря на два Кубка Гагарина.

– Сравнивать разных тренеров различных клубов не совсем корректно, ведь разный менталитет, разные подходы, разное видение игры.

У ЦСКА действительно был провальный сезон. Там был букет ошибок, и больше претензий должно быть к руководству клуба, господину Есмантовичу.

А здесь повторюсь: Роман Борисович подписал контракт на пять лет, его полномочия повторили.

Если тренер сделает все выводы из прошедшего сезона, тогда это хорошо. А если не сделает… То что я могу сказать по этому поводу? – ответил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.