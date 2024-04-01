Плющев о Ротенберге: «Если тренер сделает все выводы из сезона – хорошо. А если не сделает… То что я могу сказать по этому поводу?»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев высказался о том, что Роман Ротенберг продолжит тренировать СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

– Нужны ли СКА перемены в тренерском штабе? В каких компонентах СКА нужно прибавлять?

– Я думаю, прибавить надо в организации игры и внимательнее разбирать соперников.

Нельзя с каждым соперником действовать в одном и том же ключе, в котором играли на протяжении всего сезона.

Наверное, здесь нужны более хорошие аналитики, которые будут говорить то, что реально есть, а не то, что хочется слышать.

– Есть ли у Ротенберга право на ошибку в следующем сезоне? Да, его продлили на пять лет, но мы можем вспомнить пример Федорова, которого уволили из ЦСКА, несмотря на два Кубка Гагарина.

– Сравнивать разных тренеров различных клубов не совсем корректно, ведь разный менталитет, разные подходы, разное видение игры.

У ЦСКА действительно был провальный сезон. Там был букет ошибок, и больше претензий должно быть к руководству клуба, господину Есмантовичу.

А здесь повторюсь: Роман Борисович подписал контракт на пять лет, его полномочия повторили.

Если тренер сделает все выводы из прошедшего сезона, тогда это хорошо. А если не сделает… То что я могу сказать по этому поводу? – ответил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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13 комментариев
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Большинство команд КХЛ тоже довольны продолжением контракта Ротенберга
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У Фёдорова нет такого папы и дяди как Ромы.
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По мне ,а я не болею за Ска ,пусть РБ и дальше работает с командой Главным "рулевым" ,единственное не понятно -за какие хоккейные профзаслуги он попал на эту роль !
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Что такое Владимир Анатольевич ? Моя система лучшая в мире ! - А какая ваша система , Роман Борисович ??? -…. Система - вышел открылся , насрал , сменился . Пять вперед и пять назад . Яйца в кулак и на пятак».
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Ротенберг отвратительный тип.
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Ответ Огюст
По мне ,а я не болею за Ска ,пусть РБ и дальше работает с командой Главным "рулевым" ,единственное не понятно -за какие хоккейные профзаслуги он попал на эту роль !
Заслуга одна ,ему повезло родится с фамилией Ротенберг....На это всё.......
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Выводы может делать только умный человек
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Дайте Роме поработать, мы, болеющие за другие команды, получаем массу удовольствия )
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Я хоть и слежу только за НХЛ, но почему-то страшно устал от Йозе Марино.
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Если не зделает выводы, то плохо😁....
Чего тут думать...С Корешковым нужно разговаривать...Вот это я понимаю....
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"что я могу сказать по этому поводу?" --cкажи ,что все об этом думают. Начнут уважать
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"тренируйтесь на кошечках"
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Во попугай навалил. Всё ветки пометил.

СКА даже играть не нужно, всё равно новостей больше, чем про оставшиеся в плове клубы..

Карауль новости дальше, чем быстрее напишешь первый коммент, тем больше шансов рубануть плюсиков... гыыыы
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