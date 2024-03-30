Плющев о 0:2 «Авангарда» в 7-й игре: «Им не хватило главного тренера. Помощник и тренер по вратарям не тот рулевой, который должен руководить командой в таких экстремальных матчах»

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин Владимир Плющев КХЛ Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о поражении «Авангарда» в 7-м матче с «Локомотивом».

Омский клуб уступил ярославцам в 7-м матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, после 2-го матча серии «Авангард» уволил тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Звягин.

– «Авангарду» не хватило главного тренера. Помощник и тренер по вратарям не тот рулевой, который должен руководить командой в таких экстремальных матчах.

По идее, у «Авангарда» было психологическое преимущество. Почему они не забросили ни одной шайбы у себя на площадке – вопрос к тренерскому штабу.

– Повлияла ли отставка Кравца на исход серии?

– Нет. «Авангард» бы с ним закончил раньше. Игроки показали свое отношение к Кравцу, когда проиграли 0:7 во втором матче серии, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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19 комментариев
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Что Плющев хотел сказать? С Кравцом проиграли бы раньше. Звягин вытащил Авангард в седьмой матч,но главного тренера не хватило. Предложи в этот момент другую кандидатуру. Плющев уже давно никого не тренирует, только языком чешет. И тренер был никакущий и эксперт такой же.
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Здесь согласен, без тренера далёко не пройти, СКА не даст соврать!
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По факту тренерское поражение, впрочем это история, которая тянулась с прошлого года :)
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Плющев своей глупостью превосходит даже Ротенберга, хотя это практически невозможно, но плющ не перестаёт пробивать днище своими бестолковым интервью
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Возьмите меня. Намекнул Плющев
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Ответ Ми Ша
Возьмите меня. Намекнул Плющев
На хрен этот дедок нужен , культивировать позавчерашний хоккей? Нет уж, извольте!
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Ответ Александр Воронцов
Плющев своей глупостью превосходит даже Ротенберга, хотя это практически невозможно, но плющ не перестаёт пробивать днище своими бестолковым интервью
За него пишут журналисты (говорят от его имени, как и в случае с Кожевниковым). Если бы он сам это озвучивал, то мы бы его видели в качестве приглашенного эксперта на ТВ.
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На себя намекает?
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Опытный тренер привез 0:2 после первых Омских игр а не опытный выиграл 3 из 5.
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Тот.
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Плющев всё оригинальничаешь и не впопад и здесь по работе Звягина ! Звягин стал Главным в экстренной ситуации , как бы в " пожарном " порядке и под его руководством Авангард выиграл три матча у Локомотива -хорошо отыграл Авангард и в последнем матче -моменты были ,что бы забить, но защита Локомотива и Исаев сыграли лучше !
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У ястребов легионеров в нападении конечно нужно больше. Обязательно. Впрочем как и другим клубам лиги
Неисключено и в тренерской
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Ответ Станислав Бережнов
На хрен этот дедок нужен , культивировать позавчерашний хоккей? Нет уж, извольте!
Как то вежливо.
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Ответ Сергей Михалюк
Опытный тренер привез 0:2 после первых Омских игр а не опытный выиграл 3 из 5.
Плющев: Авангарду не хватило главного тренера в серии, в плей-офф
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Ответ srs
Плющев: Авангарду не хватило главного тренера в серии, в плей-офф
Читается: От помощников и то больше толку
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