Плющев о 0:2 «Авангарда» в 7-й игре: «Им не хватило главного тренера. Помощник и тренер по вратарям не тот рулевой, который должен руководить командой в таких экстремальных матчах»

Владимир Плющев высказался о поражении «Авангарда» в 7-м матче с «Локомотивом».

Омский клуб уступил ярославцам в 7-м матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, после 2-го матча серии «Авангард» уволил тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен .

– « » не хватило главного тренера. Помощник и тренер по вратарям не тот рулевой, который должен руководить командой в таких экстремальных матчах.

По идее, у «Авангарда» было психологическое преимущество. Почему они не забросили ни одной шайбы у себя на площадке – вопрос к тренерскому штабу.

– Повлияла ли отставка Кравца на исход серии?

– Нет. «Авангард» бы с ним закончил раньше. Игроки показали свое отношение к Кравцу, когда проиграли 0:7 во втором матче серии, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.