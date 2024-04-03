Агент Черных: «ЦСКА очень хочет видеть Абрамова в составе, но пока взгляды игрока и клуба немного расходятся. Миша хочет вернуться в Россию»

Агент Михаила Абрамова рассказал, как проходят переговоры с ЦСКА.

«Миша хочет вернуться в Россию. Есть определенное видение у ЦСКА, у самого игрока, и пока обе стороны не нашли какого‑то общего понимания. Поэтому Михаил либо останется в Америке, либо другие клубы выйдут на ЦСКА с предложением, которое их устроит, и тогда возможен обмен.

ЦСКА очень хочет видеть Абрамова в составе, но пока взгляды игрока и клуба немного расходятся в определенных моментах», – сказал .

В нынешнем сезоне Михаил Абрамов выступает за « ». Он набрал 31 (12+19) очков при полезности «плюс 5» в 52 матчах регулярного чемпионата .

Представители Михаила Абрамова: «Готовы подписать контракт с ЦСКА на 20 млн рублей прямо сейчас и отдать половину от агентского вознаграждения корреспонденту «Матч ТВ»