Агент Черных: «ЦСКА очень хочет видеть Абрамова в составе, но пока взгляды игрока и клуба немного расходятся. Миша хочет вернуться в Россию»

Теги ЦСКА АХЛ КХЛ Спрингфилд Александр Черных Матч ТВ Михаил Абрамов Хоккей

Агент Михаила Абрамова рассказал, как проходят переговоры с ЦСКА.

«Миша хочет вернуться в Россию. Есть определенное видение у ЦСКА, у самого игрока, и пока обе стороны не нашли какого‑то общего понимания. Поэтому Михаил либо останется в Америке, либо другие клубы выйдут на ЦСКА с предложением, которое их устроит, и тогда возможен обмен.

ЦСКА очень хочет видеть Абрамова в составе, но пока взгляды игрока и клуба немного расходятся в определенных моментах», – сказал Александр Черных.

В нынешнем сезоне Михаил Абрамов выступает за «Спрингфилд». Он набрал 31 (12+19) очков при полезности «плюс 5» в 52 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Представители Михаила Абрамова: «Готовы подписать контракт с ЦСКА на 20 млн рублей прямо сейчас и отдать половину от агентского вознаграждения корреспонденту «Матч ТВ»

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3 комментария
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В конверте насыпим и поставим 10 в общую платёжку. Лига одобряет такое поведение:)
Можно спросить у СКА и АкБарса. Не вижу проблемы.
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Пусть выхолят(другие клубы), ЦСКА всем откажет. Может в Америке безвыходно играть в АХЛ. Удачи!:))
Ладно, приедет пылить к нам:)) в НХЛ ему не играть, в АХЛ за еду - смысла нет
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А Панарина они не хотят вернуть? Или Капризова?
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