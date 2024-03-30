Черкас о службе Федотова в армии: «Зачем было его тормозить, когда он собирался в НХЛ? Все остались в проигрыше – и ЦСКА, и вратарь»

Сергей Черкас поделился мнением об уходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

В 2022 году вратарь заключил контракт новичка с «Флайерс», однако его призвали на срочную службу в армию. По завершении службы Федотов подписал новое соглашение с ЦСКА. После окончания этого сезона армейцы расторгли контракт с игроком.

Вчера 27-летний голкипер был представлен в качестве новичка «Филадельфии».

– Вся эта история не очень хорошая для Федотова. Сейчас ЦСКА его отпускает. Я задаю вопрос: а зачем надо было вообще его тормозить, когда он собирался ехать в НХЛ? Понятно, что есть закон, обязывающий служить в армии. Но тем не менее. Поведение клуба в этой ситуации было странное.

Федотов правильно делает, что едет в НХЛ, надо попробовать там свои силы. Но ему будет очень тяжело. Играя за ЦСКА, Иван не вышел на свой прежний уровень, а за океаном требуется играть еще лучше. Думаю, ему придется пройти школу АХЛ, проявить себя, чтобы закрепиться в НХЛ.

– На игроков ЦСКА история с Федотовым тоже повлияла? Вряд ли им понравилось, как поступили с вратарем. И сама команда весь сезон была никакая.

– Сто процентов. Все остались в проигрыше от этой истории – и ЦСКА, и Федотов, – сказал экс-вратарь СКА Сергей Черкас.