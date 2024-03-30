Черкас о службе Федотова в армии: «Зачем было его тормозить, когда он собирался в НХЛ? Все остались в проигрыше – и ЦСКА, и вратарь»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ АХЛ Сергей Черкас КХЛ Иван Федотов Хоккей

Сергей Черкас поделился мнением об уходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

В 2022 году вратарь заключил контракт новичка с «Флайерс», однако его призвали на срочную службу в армию. По завершении службы Федотов подписал новое соглашение с ЦСКА. После окончания этого сезона армейцы расторгли контракт с игроком.

Вчера 27-летний голкипер был представлен в качестве новичка «Филадельфии».

– Вся эта история не очень хорошая для Федотова. Сейчас ЦСКА его отпускает. Я задаю вопрос: а зачем надо было вообще его тормозить, когда он собирался ехать в НХЛ? Понятно, что есть закон, обязывающий служить в армии. Но тем не менее. Поведение клуба в этой ситуации было странное.

Федотов правильно делает, что едет в НХЛ, надо попробовать там свои силы. Но ему будет очень тяжело. Играя за ЦСКА, Иван не вышел на свой прежний уровень, а за океаном требуется играть еще лучше. Думаю, ему придется пройти школу АХЛ, проявить себя, чтобы закрепиться в НХЛ.

– На игроков ЦСКА история с Федотовым тоже повлияла? Вряд ли им понравилось, как поступили с вратарем. И сама команда весь сезон была никакая.

– Сто процентов. Все остались в проигрыше от этой истории – и ЦСКА, и Федотов, – сказал экс-вратарь СКА Сергей Черкас.

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16 комментариев
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Да никто не понимает этого бреда.
Ну кроме пары людей, кто это устроил
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Удобно говорить спустя 2 года.
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Русская классика: задним умом мы сильны и упорно прыгать на одни и теже грабли
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сечин курит
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Ну я думаю без Романа здесь не обошлось, хотел купить он отказал, взяли то его в Питере, вот и думайте.
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Реальные пацаны никогда не дают заднюю.

В том и смысл.
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Руководство команды выпендрилось, а результат минусовой. Так и живём. Вопреки логике.
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Главное было подлянку сделать.
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Ответ Дрю2
сечин курит
Интересно что?
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Ответ Михаил Качалов
Ну я думаю без Романа здесь не обошлось, хотел купить он отказал, взяли то его в Питере, вот и думайте.
хоть и два года прошло нострашно как беглого с милицией.могли на Балтике. но не нет где климат суровый.ктож эти герои что устроли это.
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Ответ Alexander Firsov
хоть и два года прошло нострашно как беглого с милицией.могли на Балтике. но не нет где климат суровый.ктож эти герои что устроли это.
Что-что? Можно по-русски?
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Ответ Дмитрий Шиянов
Что-что? Можно по-русски?
можно ..но модератор не пропустит
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Ответ Bolela_02
Руководство команды выпендрилось, а результат минусовой. Так и живём. Вопреки логике.
Хозяин обиделся, а в результате все обделались. Это всегда так, когда личные амбиции и тщеславие ставят выше общих интересов.
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Ответ Bolela_02
Руководство команды выпендрилось, а результат минусовой. Так и живём. Вопреки логике.
Руководство ЦСКА "подобрало" брошенного филадельфией как щенка Федотова, дав ему шанс сыграть на высшем уровне, который тот просто провалил.
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