Афанасьев может вернуться в ЦСКА из системы «Нэшвилла»
Нападающий Егор Афанасьев может вернуться в ЦСКА в межсезонье.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Нэшвилл».
В АХЛ в его активе 47 игр за «Милуоки», в которых он набрал 47 (23+24) очков.
Егор Афанасьев уже играл за ЦСКА в сезоне-2020/21.
Еще неизвестно, что будет с тем же Слепышевым и Плотниковым, но скорее всего уйдут.
Абрамов уже сейчас один из лучших в команде. Полтапов вообще должен играть в топ 6, не удивлюсь, что у Воробьева так и будет.
А здесь какой-то ноунейм для КХЛ из второсортной лиги и сразу в топ 6 ЦСКА - чушь какая-то :)))
3-4 звено, в лучшем случае, и двусторонний контракт
За разумные деньги.