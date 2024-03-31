Афанасьев может вернуться в ЦСКА из системы «Нэшвилла»

Теги ЦСКА возможные переходы Нэшвилл НХЛ АХЛ КХЛ Милуоки Спорт-Экспресс Егор Афанасьев Хоккей

Нападающий Егор Афанасьев может вернуться в ЦСКА в межсезонье.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Нэшвилл».

В АХЛ в его активе 47 игр за «Милуоки», в которых он набрал 47 (23+24) очков.

Егор Афанасьев уже играл за ЦСКА в сезоне-2020/21.

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17 комментариев
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Ответ Кот Базилио
Конский пылесос заработал, сейчас вес ь НХЛ и АХЛ перелопатят
Это наш воспитанник вообще-то, во-первых, во-вторых, что плохого, чтобы давать тем, кто не проходит в основу НХЛ играть в КХЛ?
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+24
Вот это уже интересно, статистика хорошая, очко за игру в АХЛ, все отмечают убойный бросок, Егор там явно окреп, значит нужно возвращать, перспективы попадания в Нэшвилл не видно. Бросок хороший, потенциально 1-2 тройка нападения, с Гурьяновым на правом краю могут неплохое сочетание составить.
+17
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+15
Вот это норм. Нечего там ошиваться, если шанса нормального не дают. А так игрок очень крепкий, даже в НХЛ на самом деле топ-6 мог бы быть. Такие и нам нужны, как говориться не одной лигой единой:) У нас хороший пример есть - Голдобин. Ну у Николая вообще непонятно почему в НХЛ не получилось, видимо так звёзды сошлись, потому что 120 матчей - 50 очков - это неплохой результат.
+7
-1
+6
Ответ Британский шпион
Вот это уже интересно, статистика хорошая, очко за игру в АХЛ, все отмечают убойный бросок, Егор там явно окреп, значит нужно возвращать, перспективы попадания в Нэшвилл не видно. Бросок хороший, потенциально 1-2 тройка нападения, с Гурьяновым на правом краю могут неплохое сочетание составить.
ну для меня не понятно почему шансов нет на основу, у Нэшвила даже во 2й тройке персонажи в лице Цукера, Гласса, и Сиссонса. ну такое, просто шанс нужен. кстати Афанасьев центра может играть или нет? не слежу за АХЛ
+5
-1
+4
Хорошее подписание
+6
-3
+3
Ответ Александр Базилий
Ахахха кто?
Григоренко, Окулов, Мамин, Абрамов, Полтапов
Еще неизвестно, что будет с тем же Слепышевым и Плотниковым, но скорее всего уйдут.
Абрамов уже сейчас один из лучших в команде. Полтапов вообще должен играть в топ 6, не удивлюсь, что у Воробьева так и будет.
А здесь какой-то ноунейм для КХЛ из второсортной лиги и сразу в топ 6 ЦСКА - чушь какая-то :)))
3-4 звено, в лучшем случае, и двусторонний контракт
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-2
+1
Ответ yurovch1984
Вот это норм. Нечего там ошиваться, если шанса нормального не дают. А так игрок очень крепкий, даже в НХЛ на самом деле топ-6 мог бы быть. Такие и нам нужны, как говориться не одной лигой единой:) У нас хороший пример есть - Голдобин. Ну у Николая вообще непонятно почему в НХЛ не получилось, видимо так звёзды сошлись, потому что 120 матчей - 50 очков - это неплохой результат.
У Голдобина и в КХЛ видно почему он не заиграл, когда он хочет играть, мотивирован и стабилен это чуть ли не главная звезда лиги, но он не может весь сезон держать этот уровень и к плей-офф сдувается
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Очень неплохой вариант - воспитанник, в АХЛ хорошая статистика, есть небольшой опыт НХЛ.
За разумные деньги.
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Ответ RBChannel
3-4 звено, Максимум. Это еще нужно выиграть конкуренцию. У ЦСКА сильные края.
Ахахха кто?
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Ответ yurovch1984
Вот это норм. Нечего там ошиваться, если шанса нормального не дают. А так игрок очень крепкий, даже в НХЛ на самом деле топ-6 мог бы быть. Такие и нам нужны, как говориться не одной лигой единой:) У нас хороший пример есть - Голдобин. Ну у Николая вообще непонятно почему в НХЛ не получилось, видимо так звёзды сошлись, потому что 120 матчей - 50 очков - это неплохой результат.
Талантливый, но очень уж мягкий игрок даже для нынешней НХЛ.
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