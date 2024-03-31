Афанасьев может вернуться в ЦСКА из системы «Нэшвилла»

Нападающий Егор Афанасьев может вернуться в ЦСКА в межсезонье.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 2 матча в регулярном чемпионате за « ».

В в его активе 47 игр за « », в которых он набрал 47 (23+24) очков.

Егор Афанасьев уже играл за ЦСКА в сезоне-2020/21.