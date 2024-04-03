Спортдиректор «Динамо»: «Общаемся с Жеренко, но у него контракт с «Сент-Луисом» еще на год. Очень тяжело, чтобы на последний сезон его отдали в аренду»

Спортивный директор «Динамо» рассказал о переговорах с вратарем Вадимом Жеренко.

Жеренко выступал в системе «Динамо» с 2018 по 2021 год, после чего уехал в Финляндию. С 2022 года он играет в системе « ».

В нынешнем сезоне 23-летний провел 25 матчей в и одержал 12 побед, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 3,11.

«Мы общаемся с Жеренко, его агентами, но вся проблема в том, что у него контракт еще на год с «Сент-Луисом». Думаю, это очень тяжело, чтобы на последний год контракта его отдали в аренду.

Он перспективный парень, я думаю, что будут на него ставку делать в . Мы контактируем, но посмотрим, к чему это приведет», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.