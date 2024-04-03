Спортдиректор «Динамо»: «Общаемся с Жеренко, но у него контракт с «Сент-Луисом» еще на год. Очень тяжело, чтобы на последний сезон его отдали в аренду»

Теги возможные переходы Сент-Луис Алексей Сопин НХЛ АХЛ КХЛ Спрингфилд Динамо ТАСС Вадим Жеренко Хоккей

Спортивный директор «Динамо» рассказал о переговорах с вратарем Вадимом Жеренко.

Жеренко выступал в системе «Динамо» с 2018 по 2021 год, после чего уехал в Финляндию. С 2022 года он играет в системе «Сент-Луиса».

В нынешнем сезоне 23-летний Вадим Жеренко провел 25 матчей в АХЛ и одержал 12 побед, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 3,11.

«Мы общаемся с Жеренко, его агентами, но вся проблема в том, что у него контракт еще на год с «Сент-Луисом». Думаю, это очень тяжело, чтобы на последний год контракта его отдали в аренду.

Он перспективный парень, я думаю, что будут на него ставку делать в НХЛ. Мы контактируем, но посмотрим, к чему это приведет», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Коваль
Попасть в нужного легионера довольно таки сложно. Я перед сезоном писал, что Фукале это провал, ошибся. Жеренко хороший вариант, но врядли его отпустят.
Перед сезоном некто Александр Овечкин советовал Фукале именно в Динамо, так как хорошо знал его возможности во Вашингтону. Динамо же руссифицировав Менелла, приобрела Пакетта, а на сдачу (российский паспорт) подписала Эрика О Делла.
Не сложилось, да и вера ГТ в Коно была большая...
+2
0
+2
Стоит обратить внимание на внутренний рынок, или ждать решение КХЛ по иностранцам, чтобы искать своего Фукале.
+1
0
+1
ничему жизнь дураков не учит
+1
-1
0
Ответ Beerfanidi
Стоит обратить внимание на внутренний рынок, или ждать решение КХЛ по иностранцам, чтобы искать своего Фукале.
Попасть в нужного легионера довольно таки сложно. Я перед сезоном писал, что Фукале это провал, ошибся. Жеренко хороший вариант, но врядли его отпустят.
0
0
0
Ответ Beerfanidi
Стоит обратить внимание на внутренний рынок, или ждать решение КХЛ по иностранцам, чтобы искать своего Фукале.
Фукале это тоже вратарь ниже плинтуса!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий