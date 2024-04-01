Представители Михаила Абрамова: «Готовы подписать контракт с ЦСКА на 20 млн рублей прямо сейчас и отдать половину от агентского вознаграждения корреспонденту «Матч ТВ»

Агенты Михаила Абрамова отреагировали на сведения о переговорах с ЦСКА.

Ранее появилась информация, что клуб и представители хоккеиста далеки от сделки.

Отмечалось, что ЦСКА хотел бы подписать двусторонний контракт, что категорически не устраивает сторону игрока. Также Абрамова не устраивает предложенная зарплата: клуб якобы готов платить форварду порядка 20 миллионов рублей плюс бонусы.

«Телеканал « » утверждает, что мы далеки от подписания контракта с ХК ЦСКА.

Хотели бы внести ясность: мы готовы подписать контракт с ХК ЦСКА на 20 млн прямо сейчас и даже готовы отдать половину от агентского вознаграждения по этому контракту корреспонденту «Матч ТВ»!» – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

В нынешнем сезоне Михаил Абрамов выступает за « ». Он набрал 28 (11+17) очков при полезности «плюс 9» в 49 матчах регулярного чемпионата .