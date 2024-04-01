Представители Михаила Абрамова: «Готовы подписать контракт с ЦСКА на 20 млн рублей прямо сейчас и отдать половину от агентского вознаграждения корреспонденту «Матч ТВ»

Теги ЦСКА НХЛ АХЛ КХЛ Спрингфилд Матч ТВ Михаил Абрамов Хоккей

Агенты Михаила Абрамова отреагировали на сведения о переговорах с ЦСКА.

Ранее появилась информация, что клуб и представители хоккеиста далеки от сделки.

Отмечалось, что ЦСКА хотел бы подписать двусторонний контракт, что категорически не устраивает сторону игрока. Также Абрамова не устраивает предложенная зарплата: клуб якобы готов платить форварду порядка 20 миллионов рублей плюс бонусы.

«Телеканал «Матч ТВ» утверждает, что мы далеки от подписания контракта Михаила Абрамова с ХК ЦСКА.

Хотели бы внести ясность: мы готовы подписать контракт с ХК ЦСКА на 20 млн прямо сейчас и даже готовы отдать половину от агентского вознаграждения по этому контракту корреспонденту «Матч ТВ»!» – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

В нынешнем сезоне Михаил Абрамов выступает за «Спрингфилд». Он набрал 28 (11+17) очков при полезности «плюс 9» в 49 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

4 комментария
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Я так понимаю, болельщики должны радоваться такому усилению...
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УРА 🙌 УРАААААА УРАААААА))))))) 😁
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Сами выбросили, сами ответили. Молодцы.
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