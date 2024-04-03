Гущин может перейти в ЦСКА из системы «Сан-Хосе»

Форвард системы «Сан-Хосе» Даниил Гущин может перейти в ЦСКА в межсезонье.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что у еще год контракта с «Шаркс». Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат .

В текущем сезоне 22-летний россиянин сыграл 2 матча и набрал 1 (0+1) очко.

В он провел 50 игр, записав на свой счет 46 (16+30) баллов за «Сан-Хосе Барракуду».