Гущин может перейти в ЦСКА из системы «Сан-Хосе»

Теги ЦСКА возможные переходы Сан-Хосе НХЛ АХЛ КХЛ Сан-Хосе Барракуда Спорт-Экспресс Даниил Гущин Хоккей

Форвард системы «Сан-Хосе» Даниил Гущин может перейти в ЦСКА в межсезонье.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что у Даниила Гущина еще год контракта с «Шаркс». Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат ЦСКА.

В текущем сезоне НХЛ 22-летний россиянин сыграл 2 матча и набрал 1 (0+1) очко.

В АХЛ он провел 50 игр, записав на свой счет 46 (16+30) баллов за «Сан-Хосе Барракуду».

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7 комментариев
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ска собирает крошки в кхл
цска собирает крошки в нхл
+15
-1
+14
Отличный игрок,талантливый.Надеюсь не отдадут в другую команду
+3
-1
+2
Неплохо. По АХЛ стата хорошая. Жаль, что в СХ не пришёлся ко двору (хотя очко за две игры тоже норм, но там свои соображения у руководства видать)
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Думал что он закрепится в СХ.
Скорее ждал тут Исхакова, похожий типаж, но он постарше и шансов в Айлах не дают
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Хорошая статистика в АХЛ.
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У ЦСКА много молодежи в АХЛ. Но это все 3-4 звено
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22 года, не сильно ли он молод для Ильи Петровича?!
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