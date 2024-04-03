Федотов и «Филадельфия» ведут переговоры о продлении контракта (Крис Джонстон)

Теги Филадельфия НХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов может заключить новый контракт с «Филадельфией».

Об этом рассказал инсайдер Крис Джонстон. Напомним, 27-летний голкипер дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Он еще даже не сыграл ни одного полноценного матча в НХЛ, вышел на замену в понедельник вечером, а уже идет работа над его вторым контрактом в НХЛ. И это происходит из-за уникальных обстоятельств. Учитывая, что Федотову исполнилось 27 лет, с 1 июля он мог бы стать неограниченно свободным агентом, но я не ожидаю, что это произойдет.

Похоже, что был достигнут значительный прогресс в направлении продления контракта. Возможно, они не оформят его по ходу сезона, это может произойти немного позже. Но я думаю, что Федотов и «Флайерс» безусловно хотят договориться о более долгосрочном сотрудничестве, и я ожидаю, что он [Иван] подпишет контракт задолго до того, как станет свободным агентом», – сказал Джонстон.

Российский вратарь присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА. Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

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6 комментариев
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Чую история будет как с Кучером: ЦСКА слили "неликвид", а он в лучшей лиги мира прокачается с норм тренерами вратарей и будет Везины клепать
+9
-2
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
При такой непонятной ситуации речь может идти только о контракте-мостике на пару лет.
И думаю его ЗП будет в районе 1,5 млн, не больше.
+3
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+3
При такой непонятной ситуации речь может идти только о контракте-мостике на пару лет.
+1
0
+1
Ответ Антон Ермазов
И думаю его ЗП будет в районе 1,5 млн, не больше.
Да, скорее всего именно так.
Маловероятно что Филадельфия даст 2 ляма.
+1
0
+1
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