Федотов и «Филадельфия» ведут переговоры о продлении контракта (Крис Джонстон)

Иван Федотов может заключить новый контракт с «Филадельфией».

Об этом рассказал инсайдер Крис Джонстон. Напомним, 27-летний голкипер дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Он еще даже не сыграл ни одного полноценного матча в НХЛ, вышел на замену в понедельник вечером, а уже идет работа над его вторым контрактом в НХЛ. И это происходит из-за уникальных обстоятельств. Учитывая, что Федотову исполнилось 27 лет, с 1 июля он мог бы стать неограниченно свободным агентом, но я не ожидаю, что это произойдет.

Похоже, что был достигнут значительный прогресс в направлении продления контракта. Возможно, они не оформят его по ходу сезона, это может произойти немного позже. Но я думаю, что Федотов и «Флайерс» безусловно хотят договориться о более долгосрочном сотрудничестве, и я ожидаю, что он [ ] подпишет контракт задолго до того, как станет свободным агентом», – сказал Джонстон.

Российский вратарь присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА. Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

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