Федотов о дебюте в НХЛ: «Не акцентировал внимание на уверенности или чем-то еще, играл в своем ритме. Понимал, что нужно дать энергию команде»

Иван Федотов прокомментировал свой дебют в НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. отразил 19 бросков из 21.

– Иван, предполагалось, что вы выйдете по ходу матча? Или дебют получился внезапно?

– Я готовился в своем режиме – была раскатка, потом занимался с неиграющими. Вратарь всегда должен быть готов, всякое может быть. Спонтанно принятое решение тренером – наверное, чтобы взбодрить команду, что-то поменять.

Я после игры поддержал Сэма [Эрссона]. Сказал ему, что сейчас время такое, когда неважно, кто играет – он или нет. Я уважаю его, и Эрссон заслужил то, что они с «Филадельфией» весь сезон идут вместе. И в том, где они сейчас находятся, его немалая заслуга.

Не так важно, кто сейчас играет – я или он. Важно попасть в плей-офф и сделать большое дело для команды, для будущего.

– ⁠Первый же сэйв после броска , когда фанаты «Филадельфии» взревели от восторга, придал вам уверенности?

– Ну такой момент, да – символический, если честно. У меня всегда такие они, моменты неординарные. Поэтому я даже не удивился.

Наверное, или должны были сразу же один в ноль выйти, чтобы нанести первый бросок по моим воротам. Пожалуй, только это бы перебило впечатление от дебюта в НХЛ.

Но ничего – все, что ни происходит, то к лучшему. Слава богу, что сэйв получился.

Я не акцентировал внимание на уверенности или чем-то еще. Играл в своем ритме – смена за сменой, бросок за броском. Я понимал, что нужно дать энергию команде. Возможность и себе, и им, чтобы почувствовать игру, – сказал голкипер «Филадельфии» Иван Федотов.

Дебют Федотова в НХЛ: перепутал ворота в овертайме, но получил высокую оценку от тренера