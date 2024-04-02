Федотов о том, что стал самым высоким вратарем в НХЛ: «Уже вошел в историю лиги по одному показателю как минимум. Ребята реагируют так: «Big Ivan!»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов высказался о том, что стал самым высоким вратарем в истории НХЛ.

Голкипер «Филадельфии» дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.

– Каково это – быть самым высоким (202 см) вратарем в истории НХЛ?

– Классно, наверное! Даже не знаю, как тут отреагировать. Не зацикливаюсь на этом факте. Приятно, да.

Как минимум по одному показателю в историю лиги уже вошел. Дальше нужно работать и стремиться к тому, чтобы и по игре какие-нибудь показатели покорить.

Надо развивать себя и стремиться к высоким целям. Классно! С чего-то же надо начинать? Хотя бы и с роста. Хороший старт!

– Шутят ли в раздевалке над вашим ростом?

– Ребята реагируют так: «Big guy!» или «Big Ivan!» («Большой парень» или «Большой Иван»).

У нас потрясающая атмосфера. Подшучивают по-доброму, при этом с уважением относятся, – сказал голкипер «Филадельфии» Иван Федотов.

8 комментариев
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Ответ Empress
У меня такое впечатление, что Федотов только интервью раздает нон-стоп, а не тренируется и не помогает команде)
Он дед, ему не положено. Пусть духи потеют
+12
0
+12
Ответ Джон Иваныч
Жаль Лукаку не в НХЛ...
Почему? Между щитков бы не пропускал?))
+7
-2
+5
Рост 201см
+2
-1
+1
Жаль Лукаку не в НХЛ...
+3
-2
+1
У меня такое впечатление, что Федотов только интервью раздает нон-стоп, а не тренируется и не помогает команде)
+2
-2
0
В ФФ был айрон Айван
Теперь будет биг Айван
0
0
0
6 футов 7 дюймов - это 201 см вроде
0
0
0
Ответ Джон Иваныч
Жаль Лукаку не в НХЛ...
В НХЛ Окпосо ))
0
0
0
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