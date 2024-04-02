Федотов о том, что стал самым высоким вратарем в НХЛ: «Уже вошел в историю лиги по одному показателю как минимум. Ребята реагируют так: «Big Ivan!»

Иван Федотов высказался о том, что стал самым высоким вратарем в истории НХЛ.

Голкипер «Филадельфии» дебютировал в , выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.

– Каково это – быть самым высоким (202 см) вратарем в истории НХЛ?

– Классно, наверное! Даже не знаю, как тут отреагировать. Не зацикливаюсь на этом факте. Приятно, да.

Как минимум по одному показателю в историю лиги уже вошел. Дальше нужно работать и стремиться к тому, чтобы и по игре какие-нибудь показатели покорить.

Надо развивать себя и стремиться к высоким целям. Классно! С чего-то же надо начинать? Хотя бы и с роста. Хороший старт!

– Шутят ли в раздевалке над вашим ростом?

– Ребята реагируют так: «Big guy!» или «Big Ivan!» («Большой парень» или «Большой Иван»).

У нас потрясающая атмосфера. Подшучивают по-доброму, при этом с уважением относятся, – сказал голкипер «Филадельфии» .