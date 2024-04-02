Иван Федотов: «Торторелла – сильный мотиватор. Знает, как встряхнуть и направить команду в нужное русло. Первое впечатление именно такое»

Иван Федотов высказался про тренера Джона Тортореллу.

Голкипер «Филадельфии» дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в игре регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Иван Федотов отразил 19 бросков из 21.

– Джон Торторелла сказал после матча: «Дебют Федотова замечательный», то есть оценил высоко. Такие слова главного тренера «Филли» вдохновляют?

– Если честно, я не акцентирую внимание – безусловно, мне очень приятно. И отношусь к мнению тренера с уважением.

Бывают и хорошие, и плохие матчи. Сегодня так, завтра может быть по-другому. Каждый из нас должен прикладывать усилия для победы команды.

Приятно, что так обо мне отзываются, оценивая работу. Безусловно, наш тренер – сильный мотиватор. Знает, как встряхнуть и направить команду в нужное русло. Хоть я недолго знаком с Тортореллой, но первое впечатление именно такое.

Меня в целом вдохновляет, что я получаю удовольствие от хоккея и от того, где я сейчас нахожусь. От самой возможности играть в НХЛ за «Филадельфию».

Это самое главное чувство, которое я сейчас испытываю, – сказал голкипер «Филадельфии» Иван Федотов.