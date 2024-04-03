Кожевников о том, отработает ли Звягин двухлетний контракт: «Я не бабка-угадка и не Кашпировский. Посмотрим, чему он научился. Дай бог удачи ему»

Александр Кожевников высказался о перспективах Сергея Звягина в «Авангарде».

1 апреля « » утвердил Звягина главным тренером, контракт подписан до 2026 года.

– Как вы оцениваете это решение?

– Давайте посмотрим. Он был только три игры главным тренером. Сначала посмотрим на его работу. Все-таки он давно был в клубе. Решили не менять.

– Все-таки он был тренером вратарей.

– Ну, вратарей, но он же находился в системе клуба, да? Они же на собрания собирались (смеется), проводили вместе время. Вратари – это же не отдельная структура. Вратари работают вместе с защитниками. Значит, тренер и с защитниками работал. Так что он все время был внутри коллектива.

Посмотрим, сейчас вообще рано говорить о чем-то. Решение – это дело клуба. Они внутри, они знают, что они делают. Надо смотреть сначала. Три игры только было, и потом сезон будет – это уже немного другая вещь.

– Контракт Звягина рассчитан до конца сезона-2025/26. Как думаете, он отработает его?

– Говорю, давайте посмотрим! Я же не бабка-угадка, да? Я же не Кашпировский! Так что откуда я могу знать, как получится у него? Конечно, есть большая разница в тренере по вратарям и тренере команды. Посмотрим, чему он научился за это время. Он же давно в клубе находится, лет 5 уже. Большой срок. Дай бог удачи ему, – сказал двукратный олимпийский чемпион .